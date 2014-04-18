Эксперт: Программа возрождения "оборонки" поможет решить проблему занятости в столичном регионе

Это поможет не только наполнить бюджет, но и решить проблему занятости населения. Такую точку зрения высказал руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко.

По словам эксперта, зарубежные кредиты, на которые сегодня рассчитывает украинское правительство, безусловно, нужны. Но это «скорая помощь» для нашей экономики, которая находится в критическом состоянии. А для ее «выздоровления» необходимо изыскивать внутренние ресурсы, и в первую очередь делать ставку на производство.

«Темпы экономического развития любой страны напрямую связаны с развитием производства, промышленности. У нас же производство падает. Соответственно, падает экономика. Переломить эту тенденцию можно, как можно скорее занявшись проблемами отечественной промышленности. Нужны госпрограммы, нужны кредитные средства для промышленных предприятий. И нужны инициативные люди, которые понимают важность проблемы и готовы ее решать. Скажем, Виталий Кличко поднял проблему развития предприятий военно-промышленного комплекса. Если инициатива Кличко будет поддержана, если будет принята программа развития предприятий оборонной промышленности, это даст мощный толчок развитию экономики всей страны», – сказал эксперт.

«И важно, что эти улучшения первыми прочувствуют на себе люди. Будут госзаказы – будут новые рабочие места, будут хорошие зарплаты, будет реальное повышение уровня жизни людей с техническими специальностями, которые долгое время чувствовали себя невостребованными в Киеве. Люди будут платить налоги в бюджет – появятся средства на зарплаты бюджетникам, на другие первоочередные проблемы города и страны», – добавил Евгений Черненко.

Как сообщалось, лидер партии УДАР Виталий Кличко выступил за восстановление предприятий ВПК столицы. По его словам, государство должно принять программу восстановления столичных заводов и обеспечить их государственным заказом. Лидер УДАРа подчеркнул, что речь идет о столичных предприятия ВПК, «которые возможно и целесообразно с учетом национальных интересов возродить».