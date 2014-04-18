«Севморзавод» отрицает получение российских заказов на $139 млн

Севастопольский морской завод, стратегическим инвестором которого является народный депутат Украины Петр Порошенко, отрицает получение заказов от Министерства обороны Российской Федерации на 139 млн долл.

Об этом говорится в сообщении завода.

«Объем заказа обычно формируется и утверждается в конце предыдущего года. Для того, чтобы выполнять заказы Министерства обороны РФ, предприятиям нужно иметь специальные разрешительные документы в пределах оборонного заказа министерства. Следует отметить, что ОАО «Севморзавод» не имеет разрешительных документов на проведение ремонтных работ Черноморского флота РФ, поэтому не может их выполнять или получать заказ на их выполнение от Министерства обороны РФ», - говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что сейчас в Севастополе работает Федеральное государственное унитарное предприятие «13-й завод», которое принадлежит Министерству обороны РФ и занимается исключительно ремонтом, но не судостроением.

«Именно это предприятие и является единственным исполнителем всех заказов на ремонт кораблей и лодок Черноморского флота РФ», - подчеркивается в сообщении.

«К тому же, на сегодняшний день статус всех предприятий в Крыму, которые находятся в юрисдикции Украины, не является окончательно урегулированным. Без соответствующей регистрации ни одно из таких предприятий не имеет возможности получить лицензию на работу в пределах госзаказа РФ, в частности, получить заказ от Министерства обороны РФ», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. 17 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Министерство обороны России в рамках финансовой поддержки Крыма разместило заказ на одной из кораблестроительных верфей в Севастополе на общую сумму около 139 млн долл. При этом Путин не назвал конкретное предприятие. Тем не менее, ряд СМИ сделали предположение, что единственным предприятием Севастополя, где мог быть размещен заказ Министерства обороны РФ, является «Севморзавод», стратегическим инвестором которого выступает Петр Порошенко.