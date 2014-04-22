Медведев обещает поддержку российским предприятиям, зависящим от Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе выступления в Госдуме.

«Отдельные секторы машиностроения, которые зависят от международной кооперации с предприятиями Украины, по этой линии получат от правительства дополнительную поддержку», - сказал Медведев.

При этом он заверил, что обороноспособность России не пострадает.

«Могут ли пострадать наша оборона и безопасность (от введения Западом санкций против РФ - УНИАН)? Они не пострадают. Оборонный сектор всегда был нашей национальной гордостью. За последние годы, после долго и тяжелого периода, оборонная промышленность встала на ноги, и мы не допустим, чтобы она пострадала в результате чьих-то недружественных действий», - сказал Медведев.

По его словам, уже сейчас Россия не зависит от импорта при производстве многих видов военной продукции. Медведев заявил, что способность РФ делать качественное и новое оружие не вызывает сомнения, и Россия занимает второе место в мире по объемам экспорта вооружений.

«Мы намерены усиливать свои позиции на мировом рынке вооружений не только за счет установления более тесных связей с нашими традиционными партнерами – Индией, Китаем, но и за счет налаживания новых кооперационных и торговых связей с Латинской Америкой, с Африкой», - сказал он.

Также Медведев выразил надежду, что у стран Запада «возобладает здравый смысл или прагматический расчет», чтобы не сворачивать сотрудничество в науке с РФ из-за обострения отношений на фоне ситуации в Украине.

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«У нас большой объем сотрудничества с исследовательскими организациями, в том числе западных стран. И искусственные ограничения одинаково негативно отразятся на всех участниках научно-технической интеграции. Об этом должны помнить не только мы, но и наши партнеры. Мы надеемся, что у них, во всяком случае у политических кругов - научные круги, конечно, не хотят ничего рвать - возобладает здравый смысл или хотя бы элементарный прагматический расчет», - заявил Медведев.

Он напомнил, что Россия – полноправный член мирового научного сообщества, который вносит свой интеллектуальный вклад и финансирует ряд международных проектов.

«Наука интернациональна по своей природе. У нее нет и не может быть границ. И наши ученые давно осознали пользу многосторонней научной кооперации и взаимных обменов. Имеют уникальный опыт совместных исследований», - сказал он.

Медведев добавил, что финансирование российской науки, в отличие от 90-х годов, постоянно наращивается.