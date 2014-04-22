Украина сохранила 10-е место в рейтинге мировых производителей стали

Украинские металлурги в марте 2014 года по сравнению с мартом прошлого года сократили производство стали на 7,7% - до 2,650 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA).

По итогам января-марта Украина также сохранила в мировом рейтинге производителей стали десятую строчку с показателем 7,533 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года производство стали в стране сократилось на 10,1%.

Согласно сообщению, по итогам марта т.г. лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 70,250 млн тонн (рост на 2,2% к марту 2013 года).

Далее страны первой десятки рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (9,729 млн тонн, +2,9%), США (7,405 млн тонн, +0,9%), Индия (7,250 млн тонн, +3,9%), Южная Корея (6,127 млн тонн, +8%), Россия (6,028 млн тонн, +1,3%), Германия (4,045 млн тонн, +6,1%), Бразилия (2,890 млн тонн, +1,5%) и Турция (2,845 млн тонн, -4,3%).

В целом в марте 2014 года по сравнению с мартом прошлого года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 2,7% - до 141,3 млн тонн.

В отчете ассоциации за 1-й квартал 2014 года позиции лидера также продолжает удерживать Китай – 202,7 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,4%). Далее следуют: Япония (27,6 млн тонн, +3,5%), США (21,5 млн тонн, +0,1%), Индия (20,8 млн тонн, +1,6%), Южная Корея (17,4 млн тонн, +5,2%), Россия (17,2 млн тонн, +0,4%), Германия (11,3 млн тонн, +4,3%), Турция (8,4 млн тонн, -0,5%) и Бразилия (8,2 млн тонн, +0,4%).

В январе-марте 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 2,5% - до 405,7 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, украинские металлурги по итогам 2013 года сократили производство стали на 0,5% по сравнению с 2012 годом - до 32,824 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции.

Согласно данным Государственной службы статистики, по итогам 2013 года в Украине производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 6,1% по сравнению с 2012 годом - до 16,066 млн тонн. Также за этот период было произведено 17,104 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 4,4% больше показателя за 2012 год.