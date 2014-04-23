Главой набсовета Херсонского судозавода стала кипрская Denaxiol Trading Ltd.

Акционеры крупного украинского судостроительного предприятия «Херсонский судостроительный завод» (ХСЗ), входящего в состав компании «Смарт-холдинг», на собрании 18 апреля 2014 года приняли решение уволить с должности главы наблюдательного совета Павла Константинова и назначить вместо него кипрскую компанию Denaxiol Trading Ltd.

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Константинов занимал должность главы набсовета предприятия три года. Вышеуказанная кипрская компания владеет 9,98% акций компании.

Как сообщал УНИАН, Херсонский судостроительный завод в 2013 году получил 53,37 млн грн чистого убытка против 12,31 млн грн чистой прибыли в 2012 году.

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Справка УНИАН. Херсонский судостроительный завод специализируется на ремонте, модернизации и строительстве судов, в частности, танкеров дедвейтом до 30 тыс. тонн, судов снабжения ледового класса, рудовозов, контейнеровозов, сухогрузов многоцелевого назначения, буровых судов с глубиной бурения до 6,5 км.

Завод входит в состав судостроительного холдинга Smart Maritime Group (Украина), который основан в 2009 году для управления морехозяйственными активами «Смарт-холдинга».

SMG объединяет два крупнейших судостроительных предприятия Украины – Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод.

Группа компаний «Смарт-холдинг» подконтрольна украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому.