«Антонов» сократил чистую прибыль на 44,5%

Производитель самолетов государственное предприятие «Антонов» (Киев) в январе-марте 2014 года сократило чистую прибыль на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 43,374 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход от реализации продукции предприятия в январе-марте 2014 года сократился вдвое - до 449,418 млн грн, а валовая прибыль - на 32%, до 159,779 млн грн с 235,279 млн грн годом ранее.

Себестоимость реализованной продукции предприятия в I квартале сократилась почти в 2,5 раза - до 289,639 млн грн с 713,589 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «Антонов» в 2013 году сократило чистую прибыль на 1% по сравнению с 2012 годом - до 39 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

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Основными подразделениями ГП «Антонов» являются опытно-конструкторское бюро по проектированию, перспективным и экспериментальным исследованиям, сертификации, сопровождению серийного производства и эксплуатации; опытное производство, основной задачей которого является изготовление экспериментальных образцов авиационной техники; летно-испытательная и доводочная база, предназначенная для проведения летных испытаний, доработки и сертификации самолетов, а также для обучения летного и технического персонала; службы ведущих специалистов по проектам.

В состав ГП «Антонов» также входят авиатранспортное подразделение – национальный авиаперевозчик авиакомпания «Авиалинии Антонова», которая обеспечивает доставку различных грузов по всему миру, и филиал «Серийный завод «Антонов», где налажено серийное производство самолетов «Антонов».