Алчевский меткомбинат в I квартале увеличил убыток в 35 раз

Одно из старейших предприятий юго-востока Украины - Алчевский металлургический комбинат (АМК), входящий в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса», в январе-марте 2014 года увеличил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 35 раз - до 7,641 млрд грн с 0,217 млрд грн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, составленном по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Согласно документу, чистый доход комбината от реализации продукции за первые три месяца текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5,266 млрд грн с 3,678 млрд грн.

Валовая прибыль предприятия за отчетный период увеличилась до 379,574 млн грн с 7,639 млн грн в прошлом году.

Кроме этого, непогашенный убыток по состоянию на 31 марта 2014 года составил 12,565 млрд грн. Убыток от другой деятельности предприятия в январе-марте 2014 года составил 8,032 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Алчевский металлургический комбинат в январе-марте 2014 года увеличил производство металлопроката на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 1,0 млн тонн.

Комбинат в 2013 году увеличил чистый убыток на 69% по сравнению с 2012 годом - до 1,736 млрд грн с 1,028 млрд грн.

Алчевский металлургический комбинат (Луганская обл.) был построен в 1896 году банкиром и промышленником Алексеем Алчевским.

Металлургический комбинат поставляет свою продукцию более чем в 60 стран мира. Алчевская сталь широко используется в судостроении, атомном и химическом машиностроении, для производства газопроводов, локомотивов, тракторов, крепей горных выработок и т. д.

Алчевский металлургический комбинат, а также Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского и Днепропетровский трубный завод входят в состав корпорации "Индустриальный союз Донбасса".

С производственной мощностью более 10 млн тонн стали в год металлургическая группа корпорации входит в тройку лидеров сталелитейной промышленности Украины, а также занимает 33-е место среди крупнейших металлургических компаний мира.

В декабре 2009 года ИСД продала 50% плюс 2 акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.