Украина начала подготовку к проведению конгресса производителей ферросплавов

Об этом сообщил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Сергей Кудрявцев на проходящей в Киеве научно-технической конференции производителей ферросплавов.

«Право проведения в 2015 году конгресса ИНФАКОН в Украине свидетельствует о международном авторитете и всемирном признании нашей страны как ферросплавной державы... На сегодняшний день уже ведутся подготовительные работы. Конгресс начнется 31 мая 2015 года и продлится до 5 июня», - сказал Кудрявцев.

По его словам, уже выбраны отели, где будут заселены международные представители и участники конгресса.

Он также сообщил о планах ознакомить приехавших иностранных делегатов с технологиями и производством двух украинских заводов ферросплавов, а также с особенностями производства хрома на предприятии в Турции.

«Проработаны и подтверждены возможности организации технических туров для делегатов конгресса на Никопольский завод ферросплавов и Побужский ферроникелевый комбинат. Мы также рассматриваем возможность тура на турецкое предприятие по производству хрома», - сказал Кудрявцев.

Он добавил, что заработал и сайт конгресса ИНФАКОН-14, где каждый желающий может найти информацию о предстоящем мероприятии и проводимой работе по его организации.

«Мы постоянно работаем над его содержанием и актуализируем информацию», - добавил Кудрявцев.

Присутствующий на конференции директор «Химико-металлургического института им. Абишева» (Казахстан) Манат Толымбеков сообщил, что украинские представители ферросплавной отрасли помогали в организации ИНФАКОНА-13 в Алматы (Казахстан), и он рад, что 14 конгресс будет проходить именно в Украине.

"Я думаю, что все будет нормально, тем более Украина большая страна. Киев очень красивый город, так что все условия для проведения конгресса есть", - сказал Толымбеков, добавив, что организаторы конгресса из Казахстана будут помогать Украине в проведении международного конгресса на высоком уровне.

«Все материалы мы передали и будем делиться опытом», - подчеркнул Толымбеков.

Справка УНИАН. Производством ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский, Стахановский ферросплавные заводы и Побужский ферроникелевый комбинат. Эта продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

Международные конгрессы ИНФАКОН проводятся с 1974 года. Они являются наиболее авторитетными форумами специалистов ферросплавной промышленности, позволяющими оценить уровень техники и технологии в процессах ферросплавных переделов, определить перспективные направления развития отрасли в целом, отдельных производителей в частности, получить наиболее полную и актуальную техническую и технологическую информацию, включая данные о новейших разработках в сферах технологического оборудования, электропечестроения, шлакопереработки, газоочистки, энергоэффективности.

В ИНФАКОНЕ принимают участие страны ЕС, Казахстан, Норвегия, Турция, Украина, Финляндия и страны Южной Африки.