Экспорт продукции черной металлургии в Россию упал на 31%

Об этом сообщил начальник отдела анализа рынков черной металлургии Государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков Александр Шейко на пресс-конференции.

Физические объемы поставок металлопродукции остались на прошлогоднем уровне.

Основную часть экспорта в 1 квартале текущего года составили полуфабрикаты – 1,3 млрд долл., что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2013 года. Основную часть импорта за указанный период составил плоский прокат – 184,3 млн долл., что на 31,4% меньше, чем годом ранее.

При этом эксперт отметил изменение структуры экспорта украинской черной металлургии. Так, за первые три месяца 2014 года объем экспорта металлургического сырья увеличился на 33,7% - до 495,5 млн долл., в то время, как экспорт длинномерного проката снизился почти на треть – до 651,9 млн долл.

По данным Госвнешинформа, экспорт продукции черной металлургии в Россию, на рынки которой поставлялось 12%, в первом квартале текущего года упал на 31,1% - до 565 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2013 года сократила экспорт черных металлов в денежном выражении на 6,4% по сравнению с 2012 годом - до 14,3 млрд долл., при этом их доля в экспорте страны составляет 22,6%. Импорт черных металлов сократился на 3,1% - до 2,230 млрд долл.

В начале марта эксперты «Госвнешинформа» прогнозировали, что металлургия в 2014 году может сократить выручку от экспорта черных металлов и металлопродукции на 10% - до 12,9 млрд долл., при этом также снизится экспорт продукции в физическом выражении на 10% - до 23,9 млн тонн.

Справка УНИАН. «Государственный информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков» (Госвнешинформ) - ведущий информационно-аналитический и экспертный центр Украины в сфере внешней торговли, созданный Министерством внешнеэкономических связей и торговли Украины в 1996 году.