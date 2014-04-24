Украинские ферросплавные предприятия значительно увеличили производство

Украинские ферросплавные предприятия в январе-марте 2014 года значительно увеличили производство продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, благодаря подписанию меморандума о предоставлении экономически обоснованной цены на электроэнергию для ферросплавных заводов с правительством в конце 2013 года.

Об этом сообщил вице-президент ассоциации "Укрмет" Сергей Грищенко на проходящей в Киеве научно-технической конференции производителей ферросплавов.

«Подписание меморандума и стабилизация ценовых параметров позволили нашим предприятиям нормально отработать первый квартал, и, грубо говоря, вполовину увеличился объем производства по сравнению с 1-м кварталом прошлого года», - сказал Грищенко.

Ранее Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА) сообщала, что украинские ферросплавные заводы в январе-марте 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличили объем производства продукции на 42,1% - до 260,1 тыс. тонн.

Грищенко отметил, что прирост производства ферросплавов обусловлен также сравнительно низкой базой 1-го квартала прошлого года. Это связано с тем, что в этот период Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов простаивали из-за высокой цены на электроэнергию, но уже с марта возобновили производство.

Он сообщил, что установление обоснованной цены на электроэнергию позволило ферросплавщикам значительно сократить расходы на электроэнергию, которая в себестоимости продукции составляет около 40%.

«Суммарно порядка 2 миллиардов гривен. И именно эта экономия позволила удержаться на плаву», - сказал вице-президент ассоциации "Укрмет", отметив, что экономия затрат на электроэнергию позволила обеспечить конкурентоспособность ферросплавной продукции на внешних рынках.

Он сообщил, что в этом году ожидается прирост производства стали в мире, а это значит, что спрос на ферросплавы также повысится, поскольку они используются при выплавке стали.

«Прогноз достаточно оптимистичный, потому что наращивание производства (в мире - УНИАН) происходит. Более того, сегодня идет речь об увеличении доли высококачественных высоколегированных сталей, а там объем потребления ферросплавов, естественно, выше", - отметил Грищенко.

Как сообщал УНИАН, с 1 декабря 2012 года Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов были вынуждены остановить производство из-за отказа совета «Энергорынка» предоставить предприятиям экономически обоснованные тарифы на электроэнергию.

Предприятия возобновили производство 1 марта 2013 года после подписания в феврале меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров и ферросплавными заводами, которым правительство обязалось снизить стоимость электроэнергии для этих заводов на треть.

При этом Никопольский завод ферросплавов из-за высокой цены на электроэнергию был вынужден в прошлом году остановить часть производственных мощностей.

18 декабря 2013 года Кабмин продлил действие меморандума для Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов на 2014 год, кроме того, действие документа расширилось на еще два предприятия - Никопольский завод ферросплавов и Побужский ферроникелевый комбинат.

В 1-м квартале Украинские ферросплавные заводы увеличили производство силикомарганца на 31,4% - до 190,5 тыс. тонн, ферромарганца - на 20,8% - до 25,3 тыс. тонн, производство ферросилиция выросло в 2,7 раза - до 44,4 тыс. тонн.

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Справка УНИАН. Производством ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский, Стахановский ферросплавные заводы и Побужский ферроникелевый комбинат. Эта продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

Украина в 2013 году сократила выпуск ферросплавов на 14,9% - до 872,2 тыс. тонн.

Украинские ферросплавные предприятия в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократили выручку от экспорта ферросплавов на 4,5% - до 906,3 млн долл., при этом экспорт в натуральном выражении составил 697,1 тыс. тонн, что на 12,4% меньше, чем в 2012 году.