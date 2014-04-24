УДАР просит Турчинова не увольнять главу "Антонова"
Парламентская фракция «УДАР» отправила письмо на имя и.о. Президента и спикера ВР Александра Турчинова с просьбой остановить решение об увольнении с должности главы государственного авиастроительного концерна «Антонов» Дмитрия Кивы.
Об этом сообщил народный депутат от парламентской фракции «УДАР» Сергей Каплин.
«Я знаю, что есть письмо от имени фракции на имя и.о. Президента и спикера, чтобы остановить такое решение по увольнению Кивы. Думаю, что премьер Арсений Яценюк и правительство должно остановить попытки принятия решений, которые на самом деле на руку российским рейдерам, которые не один год срывали контракты. Аналогично были сорваны многомиллиардные контракты по Миноборонпрому. Сил у нас достаточно, чтобы упредить такую ошибку. Убежден, что мы сможем разобраться с ситуацией на ДП "Антонов", - считает нардеп. - Во-первых, есть непосредственная позиция Виталия Кличко в отношении предприятия "Антонов". Сейчас временное руководство страны должно к нему прислушаться».
Читайте также«Антонов» сократил чистую прибыль на 44,5%Каплин также подтвердил информацию о возможности создания временной следственной комиссии, добавив, что в парламенте планируют создать комиссию по ситуации в авиапроме и ВПК в целом. «Чтобы эта комиссия расследовала все факты попыток захвата и рейдерских посягательств на наши предприятия. Естественно, до конца апреля такая комиссия не будет создана, учитывая, что парламент не работает. Но до этого времени на уровне депутатских запросов мы сможем предупредить такое решение», - добавил Каплин.