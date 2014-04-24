УДАР просит Турчинова не увольнять главу "Антонова"

Об этом сообщил народный депутат от парламентской фракции «УДАР» Сергей Каплин.

«Я знаю, что есть письмо от имени фракции на имя и.о. Президента и спикера, чтобы остановить такое решение по увольнению Кивы. Думаю, что премьер Арсений Яценюк и правительство должно остановить попытки принятия решений, которые на самом деле на руку российским рейдерам, которые не один год срывали контракты. Аналогично были сорваны многомиллиардные контракты по Миноборонпрому. Сил у нас достаточно, чтобы упредить такую ошибку. Убежден, что мы сможем разобраться с ситуацией на ДП "Антонов", - считает нардеп. - Во-первых, есть непосредственная позиция Виталия Кличко в отношении предприятия "Антонов". Сейчас временное руководство страны должно к нему прислушаться».

Читайте также«Антонов» сократил чистую прибыль на 44,5%Каплин также подтвердил информацию о возможности создания временной следственной комиссии, добавив, что в парламенте планируют создать комиссию по ситуации в авиапроме и ВПК в целом. «Чтобы эта комиссия расследовала все факты попыток захвата и рейдерских посягательств на наши предприятия. Естественно, до конца апреля​ такая комиссия не будет создана, учитывая, что парламент не работает. Но до этого времени на уровне депутатских запросов мы сможем предупредить такое решение», - добавил Каплин.​