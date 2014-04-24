Неопределенность с ценой на электроэнергию тормозит модернизацию ЗЗФ - глава правления

Неопределенность с ценой на электроэнергию для Запорожского завода ферросплавов блокирует инвестиции в модернизацию производства, поскольку меморандум о предоставлении обоснованной цены на электроэнергию для ферросплавных предприятий заканчивается в конце 2014 года, а будет ли он продлен - неизвестно.

Об этом сообщил председатель правления Запорожского завода ферросплавов Павел Кравченко, отметив, что просил правительство внести ясность в то, как будет предоставляться цена на электроэнергию на несколько лет вперед, однако ответа не получил.

«Сроки действия меморандума до 31 декабря, а чтобы воплотить ту или иную программу нужно пять-семь лет», - сказал Кравченко.

По его словам, акционеры готовы инвестировать средства в предприятие, однако для этого им необходимо знать, какая будет цена электроэнергии для завода в ближайшее несколько лет.

Кравченко сообщил, что сейчас завод приобретает электроэнергию в 2-4 раза дороже, чем зарубежные конкуренты украинских ферросплавных предприятий.

«Мы работаем практически на пределе наших потенциальных производственных возможностей, которые хоть как-то позволяют конкурировать. Если мы говорим о развитии и модернизации, именно в том, чтобы выходить на конкурентоспособный уровень на рынках, то цену (на электроэнергию - УНИАН) нужно установить ту, которая близка к нашим конкурентам», - отметил Кравченко.

По его словам, сейчас предприятие загружено лишь на 70-75%, а снижение цены на электроэнергию позволит загрузить мощности завода полностью. В результате, выиграет и государство в лице госпредприятия «Энергорынок», для которого пойдут дополнительные средства за купленную электроэнергию, а завод сможет повысить конкурентоспособность на внешних рынках и инвестировать средства в модернизацию производства.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2010 года суммарный рост тарифа на электроэнергию для промышленности составил 30,9% (повышался 4 раза). По итогам 2011 года суммарный рост тарифа составил 21,4% (повышался 8 раз). За 2012 год тариф на электроэнергию повышался 4 раза и суммарно рост составил 10,8%.

Таким образом, с 1 декабря 2012 года Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов были вынуждены остановить производство из-за отказа совета «Энергорынка» предоставить предприятиям экономически обоснованные тарифы на электроэнергию.

Предприятия возобновили производство 1 марта 2013 года после подписания в феврале меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и ферросплавными заводами, которым правительство обязалось снизить на треть стоимость электроэнергии для Запорожского и Стахановского заводов ферросплавов.

18 декабря 2013 года Кабмин продлил действие меморандума на 2014 год. Кроме того, действие документа расширилось на еще два предприятия - Никопольский завод ферросплавов и Побужский ферроникелевый комбинат.

Запорожский завод ферросплавов намерен в 2014 году увеличить инвестиции в модернизацию производства на 7% - до 120 млн грн, тогда как в 2013 году на эти цели было инвестировано 112 млн грн.

В настоящее время тариф на электроэнергию для ферросплавных заводов Украины составляет 65 долл. за 1 МВт/ч, в то время как иностранные конкуренты украинских ферросплавных предприятий работают по тарифам, находящимся в пределах от 20 долл. до 65 долл. за 1 МВт/ч.

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Справка УНИАН. Запорожский завод ферросплавов - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

В 2013 году ЗЗФ увеличил суммарный выпуск ферросплавной продукции на 50% по сравнению с 2012 годом - до 298,2 тыс. тонн.