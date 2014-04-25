«Азовсталь» в 1 квартале сократила чистый убыток вдвое

Металлургический комбинат «Азовсталь» (Донецкая обл.), входящий в горно-металлургическую группу «Метинвест», в январе-марте 2014 года сократил чистый убыток в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 317,7 млн грн с 612 млн грн.

Об этом сообщает предприятие в квартальном отчете, составленном по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), опубликованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чистый доход от реализации продукции «Азовстали» в 1 квартале сократился на 20% - до 4,178 млрд грн.

Валовой убыток предприятия сократился в 4,5 раза — до 74,1 млн грн, операционный убыток снизился почти вдвое - до 288 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Азовсталь» в январе-марте сократил производство общего проката на 25% по сравнению с январем-мартом 2013 года до 0,8 млн тонн, стали - на 19%, до 0,9 млн тонн, чугуна - на 15%, до 0,83 млн тонн.

В 2013 году меткомбинат сократил чистый убыток на 6,7% по сравнению с 2012 годом - до 2,513 млрд грн с 2,695 млрд грн.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе 4,4 млн тонн конвертерной, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год.

«Азовсталь» в 2013 году увеличила производство общего проката на 1% по сравнению с 2012 годом - до 4,2 млн тонн, при этом снизило производство стали на 2,6% - до 4,5 млн тонн и чугуна - на 4,4%, до 3,8 млн тонн.

Предприятие входит в состав горно-металлургической группы «Метинвест», основными акционерами которой являются группа СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

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