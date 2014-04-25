Кабмин утвердил перечень медтоваров, ввоз которых облагается НДС

Кабинет министров Украины утвердил перечень медицинских изделий, ввоз которых с 1 июля будет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) по ставке 7%. Соответствующее постановление №118 от 23 апреля опубликовано на сайте правительства.

Согласно постановлению, облагаться налогом будут вата, марля, бинты, материалы для наложения швов, реагенты для определения группы крови, растворы для ухода за контактными линзами, зубные цементы и стоматологические материалы для пломбирования зубов, концентраты для приготовления диализирующего раствора, силиконовые и другие виды сосок, оболочковые контрацептивы (презервативы), некоторые корректирующие зрение линзы для очков и контактные линзы, ампулы, электрокардиографы, магниторезонансные и компьютерные томографы, искусственные почки, стоматологическое оборудование, слуховые аппараты и другое.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону «О предотвращении финансовой катастрофы», вступившему в силу 1 апреля, в Украине вводится НДС в размере 7% на операции по поставкам лекарств. Вместе с тем, изначально норма в законе была прописана недостаточно четко, из-за чего при ввозе лекарств взималось не 7% НДС, а по общей ставке — 20%. Однако Верховная Рада приняла соответствующие изменения, урегулировав взимание НДС на уровне 7%.

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