В Украине хотят ограничить роль государства в разработке стандартов

Кабинет министров Украины инициирует создание единого негосударственного органа стандартизации.

Текст соответствующего проекта закона "О стандартизации" опубликован на сайте Верховной Рады.

“Предложения о создании национального органа стандартизации, не являющегося органом государственной власти, основаны на анализе функционирования европейской и украинской систем стандартизации, учитывают выводы по реформированию национальной системы стандартизации, предоставленные европейскими экспертами”, - говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, к полномочиям национального органа стандартизации передаются, в частности, принятие и отмена национальных стандартов и представление интересов Украины в международных и региональных организациях стандартизации и сотрудничество с национальными органами стандартизации других государств.

В настоящее время указанные функции выполняет Минэкономразвития, а в сфере строительства - Минрегион (кроме международного сотрудничества).

Законопроект предусматривает участие в управлении национальным органом стандартизации как государственных органов, так и научных учреждений, общественных объединений субъектов хозяйствования и других общественных объединений и профессиональных союзов.

Кроме того, законопроектом предусмотрена отмена отраслевой стандартизации и переход на двухуровневую систему, которая будет включать в себя национальные стандарты, принятые национальным органом стандартизации, а также стандарты и технические условия предприятий, которые будут принимать сами предприятия.

Роль государства при разработке стандартов будет существенно ограничена. В частности, не допускается согласование национальных стандартов с государственными органами, а государственная регистрация технических условий предприятий отменяется.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля Кабинет министров Украины внес на рассмотрение парламента очередной пакет законопроектов, направленных на гармонизацию принципов ведения бизнеса с общемировой практикой в части упрощения разрешительных процедур и соответствия производственных стандартов Украины стандартам Европейского Союза.

Представленные законы направлены на то, чтобы помочь украинским предприятиям синхронизировать стандарты с ЕС.

Ранее Павел Шеремета заявлял, что формирование регуляторной платформы, позволяющей Украине войти в первую десятку стран по легкости ведения бизнеса, является одной их ключевых задач Министерства экономического развития и торговли Украины, а при разработке законов по дерегуляции украинской экономики будет учитываться опыт ведущих стран рейтинга по легкости ведения бизнеса по версии Всемирного банка – Doing Business, таких как Грузия, Сингапур, Гонконг, Малайзия.