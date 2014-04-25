Ферросплавным предприятиям нужен экономически обоснованный тариф не менее чем на 5 лет

Об этом во время круглого стола при участии представителей ферросплавной отрасли заявил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Сергей Кудрявцев.

«Для того чтобы развиваться (ферросплавным предприятиям — УНИАН), мы должны иметь возможность выполнять программы модернизации производства. В рамках ближайшего будущего предприятия должны иметь цену хотя бы 5 центов (50 долл./МВт — УНИАН) сроком на 5 лет, и только тогда можно говорить об инвестициях», - сказал Кудрявцев.

По его словам, у предприятий есть планы и стратегии развития, однако при нынешней цене на электроэнергию на уровне 64 долл./МВт, а также неопределенности с ее уровнем на 2015-й и последующие годы реализация инвестиционных программ под вопросом.

С его мнением согласился присутствующий на круглом столе вице-президент Центра исследования корпоративных отношений Вячеслав Бутко, который отметил, что для реализации масштабных инвестиционных программ необходимо 5-7 лет.

«Когда горизонт планирования по цене на электроэнергию максимум год, а реализация инвестиционных проектов занимает пять, семь, а то и десять лет, то очень сложно говорить о привлечении инвестиций и осуществлении проектов по модернизации, техническому перевооружению», - сказал Бутко.

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По словам экономиста, ферросплавщики аргументированно предлагали предусмотреть в меморандуме между Кабмином и ферросплавными предприятиями цену электроэнергии на уровне 50 долл./МВт, поскольку при цене, не превышающей этот уровень, есть возможность внедрять программы развития ферросплавных заводов, а при нынешней цене предприятия работают на пределе рентабельности.

Бутко также отметил, что в других странах правительство дает возможность ферросплавным предприятиям приобретать электроэнергию по специальной цене, поскольку из-за технологических особенностей ферросплавного производства расходы на электроэнергию составляют около 40-50% себестоимости продукции. При этом он привел пример других стран, где цена на электроэнергию для предприятий составляет от 20 долл./МВт.

Кроме того, член-корреспондент Национальной академии наук Украины и бывший министр промышленной политики Украины Валерий Мазур сообщил, что украинская черная металлургия раньше обеспечивала 25% внутреннего валового продукта и 45% валютных поступлений в страну, однако политика установления высоких цен на электроэнергию для ферросплавщиков в числе прочих негативных факторов значительно снизила эти показатели.

«Сейчас мы должны активно выступать и встречаться с депутатами, лоббировать интересы металлургической промышленности, и это будет на благо не только национальным интересам Украины, но и мировому металлургическому сообществу», - подчеркнул Мазур.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2010 года суммарный рост тарифа на электроэнергию для промышленности составил 30,9% (повышался 4 раза). По итогам 2011 года суммарный рост тарифа составил 21,4% (повышался 8 раз). За 2012 год тариф на электроэнергию повышался 4 раза и суммарно рост составил 10,8%.

С 1 декабря 2012 года Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов были вынуждены остановить производство из-за отказа совета «Энергорынка» предоставить предприятиям экономически обоснованные тарифы на электроэнергию.

Предприятия возобновили производство 1 марта 2013 года после подписания в феврале прошлого года меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и ферросплавными заводами, которым правительство обязалось снизить на треть стоимость электроэнергии для Запорожского и Стахановского заводов ферросплавов.

18 декабря 2013 года Кабмин продлил действие меморандума на 2014 год. Кроме того, действие документа расширилось на еще два предприятия - Никопольский завод ферросплавов и Побужский ферроникелевый комбинат.

В настоящее время тариф на электроэнергию для ферросплавных заводов Украины составляет 63-65 долл. за 1 МВт/ч, в то время как иностранные конкуренты украинских ферросплавных предприятий работают по тарифам, находящимся в пределах от 20 долл. до 65 долл. за 1 МВт/ч.

Справка УНИАН. Производством ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский, Стахановский ферросплавные заводы и Побужский ферроникелевый комбинат. Эта продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.