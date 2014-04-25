"Крымский Титан" Фирташа сменил юридический адрес на Киев

Одно из крупнейших предприятий Украины "Крымский Титан", подконтрольное украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, сменило свой юридический адрес с Армянска в аннексированном Россией Крыму на Киев.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ).

Согласно постановлению НКРЭ, лицензия "Крымского Титана" на право осуществления деятельности по производству электроэнергии и на право осуществления деятельности по поставке электроэнергии по нерегулируемому тарифу была переоформлена в связи с изменением местонахождения юридического лица.

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Справка УНИАН. ЧАО «Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, на него приходится 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный "референдум" и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии Крыма в состав России и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.