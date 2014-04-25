Украина вводит спецпошлины на импорт посуды из фарфора

Украина с 23 мая вводит спецпошлины на импорт посуды и столовых приборов из фарфора, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Пошлины вводятся независимо от страны происхождения товара.

«Применение специальных мер относительно импорта в Украину посуды и приборов столовых или кухонных из фарфора независимо от страны происхождения и экспорта положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя», - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, введение спецпошлин также должно стимулировать восстановление объемов внутреннего производства и создание новых рабочих мест.

Специальные пошлины устанавливаются сроком на 3 года. В первый год размер ставки спецпошлины составит 35,6%, во второй и третий годы он будет уменьшен до 32% и 28,8% соответственно.

Как сообщал УНИАН, 27 августа 2013 года коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о введении специальной защитной пошлины на столовую и кухонную фарфоровую посуду, произведенную в Украине и Китае, сроком до 28 сентября 2016 года.

Минэкономразвития обвинило российскую сторону в нарушении положений двустороннего договора о свободной торговле СНГ и норм соглашения о защитных мерах Всемирной торговой организации.