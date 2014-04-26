Чешская Skoda хочет наладить производство электровозов в Запорожье

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак в ходе рабочей поездки в Запорожскую область, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

“В ближайшее время - 13-14 мая - будет проведена встреча с представителями чешской компании "Шкода" относительно процедуры регистрации предприятия по совместному производству электровозов в Украине на базе Запорожского электровозоремонтного завода”, - сказал Бурбак.

По его словам, европейцы готовы оказать техническую и финансовую помощь для сертификации украинского производства в соответствии с европейскими стандартами.

"После подписания политической части Соглашения об ассоциации с ЕС Европа в одностороннем порядке сняла все торговые барьеры. То есть мы можем экспортировать нашу продукцию в Европу без каких-либо ограничений", - напомнил министр.

По словам руководителя завода Виталия Бондаренко, совместное предприятие будет называться "Украинско-Чешский завод Запорожский электровоз". Предусматривается, что предприятие будет изготовлять до 25 электровозов в год.

При производстве планируется использовать отечественный металл и некоторые комплектующие, поэтому себестоимость продукции будет ниже, чем у аналогов, изготовленных в ЕС.

Как сообщал УНИАН,Европейский Союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС.

По оценкам Министерства экономического развития и торговли Украины, вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом позволит увеличить ежегодные объемы отечественного экспорта на треть.

Общий экономический эффект от торговых преференций ЕС для украинской экономики может составить 497 млн. евро в год.