Прибыль Ford рухнула на 39%

Чистая прибыль второго по величине автопроизводителя США - Ford Motor Co. - рухнула в I квартале 2014 г. на 39% на фоне падения затрат и суровой зимы в начале года, передает Вести.Экономика.

Согласно пресс-релизу компании чистая прибыль Ford Motor упала до $989 млн, или $0,24 на акцию, по сравнению с $1,6 млрд, или $0,4 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Без учета ряда единовременных факторов прибыль Ford составила $0,25 на акцию при прогнозе в среднем $0,31 на акцию.

Квартальная выручка выросла с $35,6 млрд до $35,9 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $35,54 млрд.

Всего за отчетный период компания Ford реализовала 1,589 автомобилей против 1,497 млн годом ранее.

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Среди причин, которые привели к снижению прибыли, компания отмечает отзыв автомобилей на $400 млн, а также плохие погодные условия в Северной Америке, которые привели к убытку в $100 млн.