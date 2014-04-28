Прибыль промышленных предприятий Китая выросла на 10%

Совокупная прибыль промышленных предприятий Китая с ежегодными доходами свыше 20 млн юаней (3,28 млн долларов) выросла за первый квартал этого года на 10,1% и составила 1,3 трлн юаней (207,8 млрд долларов). Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР, передает ИТАР-ТАСС.

Прибыль государственных промышленных предприятий и фирм, акционером которых выступает государство, составила 354,8 млрд юаней (56,7 млрд долларов), что на 2,9% выше показателя за аналогичный период 2013 года. В свою очередь прибыль частных предприятий выросла за январь-март на 14,2% и достигла 420 млрд юаней (67 млрд долларов).

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Государственное статистическое управление также сообщило, что прибыль предприятий с иностранным капиталом, финансируемых из специальных административных районов Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао), а также острова Тайвань, составила 301,1 млрд юаней (48,1 млрд долларов), что на 12,5% выше, чем в аналогичном периоде 2013 года.

По итогам 2013 года прибыли промышленных предприятий Китая выросли на 12,2% и достигли 6,28 трлн юаней (около 1 трлн долларов).

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