Немецкий концерн Siemens поддержал санкции против России - СМИ

Немецкий концерн Siemens намерен строго придерживаться введенных против России санкций, заявил глава концерна Джо Кэзер, сообщают "Вести Экономика" со ссылкой на газету Frankfurter Allgemaine Zeitung.

При этом Кэзер отказался оценить убытки корпорации в этом случае. Ранее, во время визита в Москву и встречи с президентом Владимиром Путиным, Кэзер говорил, что корпорация не намерена поддаваться "краткосрочному политическому давлению".

Таким образом, Siemens станет первой крупной немецкой компанией, которая имеет большие проекты в России и которая подчинилась решению США и ЕС.

Siemens производит широкую линейку промышленных товаров, начиная от газовых турбин для скоростных поездов до программного обеспечения. Это вторая по рыночной стоимости компания в Германии.

В России Siemens имеет контракты с РЖД, поставляя поезда, а также с энергетическими компаниями, поставляя электрооборудование, газовые турбины и компрессоры.

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Справка УНИАН. После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный "референдум" и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма.

Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля. Однако РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

ЕС принял решение о замораживании активов и запрете на поездки в Европу более 30 российских и крымских политиков из-за аннексии Крыма Россией.

Третья - и последняя – фаза предусматривает введение широких экономических санкций ЕС против России.

В ЕС и США заявляют о готовности к введению третьей фазы санкций.