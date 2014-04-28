"Богдан Моторс" увеличил убыток в 2 раза

Украинская автомобильная компания "Богдан Моторс", входящая в корпорацию "Богдан", по итогам I квартала 2014 года увеличила чистый убыток почти в 2 раза - до 615,925 млн грн по сравнению с 323,436 млн грн убытка в январе-марте 2013 года.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

При этом выручка предприятия от реализованной продукции в первом квартале т.г. снизилась более чем в 25 раз - до 131,415 млн грн с 3,367 млрд грн за аналогичный период 2013 года.

Вместе с тем, валовая прибыль предприятия в январе-марте т.г. сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 73 раза - до 4,476 млн грн.

Убыток от операционной деятельности в I квартале т.г. увеличился по сравнению с январем-мартом 2013 года в 5,7 раз - до 458,224 млн грн.

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших украинских производителей автомобилей - корпорация «Богдан» - по итогам 2013 года снизила объемы производства автомобилей всех видов по сравнению с 2012 годом вдвое - до 6,773 тыс. единиц

Корпорация "Богдан" по итогам 2013 года сократила чистый убыток в 1,7 раза - до 190,793 млн грн.

Напомним, в феврале корпорация заявила, что может прекратить деятельность входящих в нее компаний из-за постоянных и многочисленных проверок контролирующих и фискальных органов, оказывающих давление на бизнес.

Справка УНИАН. "Богдан Моторс" входит в созданную в 2005 году корпорацию "Богдан", которая является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в его состав предприятий позволяют ежегодно производить до 9 тыс. автобусов и троллейбусов.

Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент «Богдана» и группа украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по выпуску автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.

Читайте такжеУкраина увеличила производство легковых авто в 2,4 раза