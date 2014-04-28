Украина существенно сократила экспорт металла в Россию

Украинские металлурги в первом квартале 2014 года сократили экспорт продукции в Россию на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 350 млн долларов.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела анализа рынков черной металлургии Государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков (Госвнешинформ) Александр Шейко.

Он отметил, что поставки нашей металлопродукции существенно сократились и на рынки других стран СНГ, где падение составило 37%, при этом вырос экспорт в страны Европейского Союза, а также незначительно увеличился объем поставок в страны Ближнего Востока, которые являются традиционным рынком сбыта для украинских металлургов.

«Удастся ли за счет ЕС и стран Ближнего Востока компенсировать падение на рынке стран СНГ? Думаю, что нет. По крайней мере, в краткосрочной перспективе», - сказал Шейко.

По его словам, самое серьезное сокращение поставок в РФ отмечалось в экспорте сортового проката, горячекатаного плоского проката и арматуры, поставки которой сократились в первом квартале 2014 года на 70%.

По мнению Шейко, сокращение экспорта металлургической продукции в Россию будет продолжаться до стабилизации военно-политической обстановки.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2013 года сократила экспорт черных металлов в денежном выражении на 6,4% по сравнению с 2012 годом - до 14,3 млрд долл., при этом их доля в экспорте страны составляет 22,6%. Импорт черных металлов сократился на 3,1% - до 2,230 млрд долл.

Европейский Союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных пошлин для поставок украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.

По оценкам экспертов, либерализация торгового режима с ЕС может принести Украине около 500 млн долл. уже в первый год, из которых большая часть приходится на сельское хозяйство.

Государственный информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков (Госвнешинформ) - ведущий информационно-аналитический и экспертный центр Украины в сфере внешней торговли, созданный Министерством внешнеэкономических связей и торговли Украины в 1996 году.