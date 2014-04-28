Эксперт рассказал, когда ферросплавные заводы смогут занять большую долю внутреннего рынка
Украинские ферросплавные заводы при экономически обоснованной цене электроэнергии смогут занять большую долю внутреннего рынка.
Украинские ферросплавные заводы при установлении экономически обоснованной цены на электроэнергию смогут снизить себестоимость производства продукции, после чего металлургические комбинаты получат возможность приобретать качественные ферросплавы у отечественных производителей, а не импортировать их.
Об этом сообщил УНИАН вице-президент Центра исследования корпоративных отношений Вячеслав Бутко.
Эксперт отметил, что качество выпускаемой ферросплавной продукции в Украине зачастую выше, чем качество сплавов, которые импортируют украинские меткомбинаты. Однако из-за общих кризисных явлений в ГМК и неоднозначной конъюнктуры мирового рынка черных металлов украинские металлурги порой закупают несколько менее качественные, но немного более дешевые импортные сплавы. В свою очередь, это негативно сказывается на качестве производимой ими металлопродукции.
«Если бы цена электроэнергии, расходы на которую составляют основную часть в себестоимости ферросплавов, была ближе к экономически обоснованной, то украинские ферросплавы без особого труда выигрывали бы конкуренцию с импортными. Тогда украинские метпредприятия, покупая отечественные ферросплавы, могли бы производить металл более высокого качества», - сказал Бутко, отметив, что сейчас украинские ферросплавщики приобретают электроэнергию по 65 долл./МВт, в то время как их иностранные конкуренты по 20-45 долл./МВт.
По его словам, расход электроэнергии у отечественных ферросплавных предприятий на тонну выпускаемой продукции находится на уровне лучших мировых производителей ферросплавов. Однако высокая цена на электроэнергию в существенной степени нивелирует весьма приемлемые нормы расхода электроэнергии на тонну производимых сплавов, сказал эксперт.
«Процесс производства ферросплавов подчиняется определенным физическим и химическим законам, которые объективно работают вне зависимости от желания признавать или не признавать их действие. Затраты на электроэнергию при производстве ферросплавов формируются под влиянием двух факторов: норм расхода электроэнергии и стоимости электроэнергии. Если по первому из названных факторов отечественные ферросплавные предприятия, особенно Никопольский завод ферросплавов, близки к лучшим мировым производителям, то высокая цена электроэнергии в значительной степени нивелирует это преимущество», - отметил В.Бутко.
Как сообщал УНИАН, ранее председатель правления Запорожского завода ферросплавов Павел Кравченко говорил, что неопределенность с ценой на электроэнергию для завода блокирует инвестиции в модернизацию производства, поскольку меморандум о предоставлении обоснованной цены на электроэнергию для ферросплавных предприятий заканчивается в конце 2014 года, а будет ли он продлен - неизвестно.
По его словам, акционеры готовы инвестировать средства в предприятие, однако для этого им необходимо знать, какая будет цена электроэнергии для завода в ближайшие несколько лет.
По итогам 2010 года суммарный рост тарифа на электроэнергию для промышленности составил 30,9% (повышался 4 раза). По итогам 2011 года суммарный рост тарифа составил 21,4% (повышался 8 раз). За 2012 год тариф на электроэнергию повышался 4 раза и суммарно рост составил 10,8%.
Вследствие этого, с 1 декабря 2012 года Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов были вынуждены остановить производство из-за отказа совета «Энергорынка» предоставить предприятиям экономически обоснованные тарифы на электроэнергию.
Предприятия возобновили производство 1 марта 2013 года после подписания в феврале меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и ферросплавными заводами, которым правительство обязалось снизить на треть стоимость электроэнергии для Запорожского и Стахановского заводов ферросплавов.
18 декабря 2013 года Кабмин продлил действие меморандума на 2014 год. Кроме того, действие документа расширилось на еще два предприятия - Никопольский завод ферросплавов и Побужский ферроникелевый комбинат.
В настоящее время тариф на электроэнергию для ферросплавных заводов Украины составляет 65 долл. за 1 МВт/ч, в то время как иностранные конкуренты украинских ферросплавных предприятий работают по тарифам, находящимся в пределах от 20 долл. до 65 долл. за 1 МВт/ч.
Справка УНИАН. Производством ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский, Стахановский ферросплавные заводы и Побужский ферроникелевый комбинат. Эта продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.
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