Кабмин назначил главу «Укрэкоресурсов»

Кабинет министров Украины назначил директором госпредприятия по вопросам обращения с отходами как вторичным сырьем «Укрэкоресурсы» Ару Сафаряна.

Соответствующее распоряжение Кабмина №414-р от 23 апреля обнародовано на сайте правительства.

«Назначить Сафаряна Ару Кареновича директором государственного предприятия по вопросам обращения с отходами как вторичным сырьем», - сказано в распоряжении.

При этом прежнее место работы Сафаряна в документе не уточняется.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров распоряжением №367-р от 16 апреля 2014 года уволил прежнего директора «Укрэкоресурсов» Дмитрия Радионова на основании его заявления.

Радионов был главой «Укрэкоресурсов» с февраля 2012 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрэкоресурсы» создано в 2001 году, является единственным уполномоченным предприятием, которое отвечает за построение на общенациональном уровне системы сбора и утилизации отходов как вторичного сырья, а также за организацию системы раздельного сбора твердых бытовых отходов.

В структуру госпредприятия по состоянию на конец 2012 года входили 26 представительств в Украине, три комплекса по переработке отходов, информационно-аналитический и санитарно-медицинский центр.