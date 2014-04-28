Путин хочет переманить украинских специалистов на российские военные заводы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент Путин сказал на встрече с членами совета законодателей при Федеральном собрании Российской федерации.

«По поводу возможности переезда к нам специалистов с Украины – если есть желающие, мы вам поможем их обустроить», - сказал Путин, отвечая на вопрос представителя Воронежской областной думы.

«Все необходимые средства из федерального бюджета будут вами получены. Должен сказать, что этот процесс уже начался. Уже не одна семья, не один специалист переехал. Конечно, в данном случае речь может идти о тех людях, применительно к предприятиям ОПК, которые востребованы на наших предприятиях», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что в Украине очень высокий потенциал и есть замечательные специалисты. «Добро пожаловать. Мы будем рады их видеть в России на наших предприятиях», - подчеркнул Путин.

Читайте такжеКремль закладывал механизм технического дефолта Украины еще в декабре - эксперты

Ранее представитель Воронежской областной думы Владимир Плющенко сообщил, что три года назад коллективу ГП «Антонов» предлагали переехать вместе с семьями в Воронеж, но тогда это не было так актуально.

Читайте также”Антонов” готов передать три самолета Вооруженным силам Украины

По его словам, украинские предприятия ОПК, работающие в кооперации с РФ испытывают финансовые сложности, поэтому 20 лет сотрудничества под угрозой срыва.

Плющенко заявил, что с украинскими предприятиями налажен хороший контакт, но могут помешать органы госвласти.

«У нас сегодня складывается такое впечатление, что сейчас украинские коллеги готовы вместе с семьями приехать к нам и работать на наших предприятиях», - сказал Плющенко.

