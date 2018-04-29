Рентная плата: металлурги в убытке не будут

Верховная Рада Украины приняла закон, которым вносится ряд изменений в Налоговый кодекс. Часть из них напрямую повлияла на налогообложение ключевого для украинской экономики горно-металлургического комплекса, который приносит стране около трети валютной выручки от экспорта продукции.

Уже с апреля ставки рентной платы за добычу базового сырья для ГМК - железной руды, а также коксующегося угля выросли более чем втрое.

Коснуться налоговые изменения, прежде всего, крупнейшую украинскую горно-металлургическую группу компаний «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского, горнодобывающую компанию Ferrexpo, горнодобывающее подразделение меткомбината «АрселорМиттал Кривой Рог», а также некоторые угольные предприятия.

Пока крупные компании не комментируют влияние роста налогообложения на их деятельность. В то же время эксперты подсчитали, что увеличение размеров рентных ставок позволит нарастить перечисления предприятий ГМК в бюджет практически втрое. При этом рост себестоимости железорудного сырья и коксующегося угля, из-за новых размеров рентных платежей, будет перекрываться за счет увеличения гривневой выручки от экспорта металлопродукции на внешние рынки в связи со значительной девальвацией нацвалюты.

Что изменилось

Согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс, украинские горно-обогатительные комбинаты с апреля 2014 года будут платить рентную плату за недропользование в размере 5% от стоимости товарной продукции, то есть, железорудного концентрата. Предыдущая рентная ставка составляла 3,64 грн с каждой добытой тонны руды.

«Ранее налог начислялся на стоимость руды, а теперь - на стоимость товарной продукции, в которую включаются расходы на обогащение и другие операции. Поэтому с учетом этого фактора рентные платежи возрастут не в 1,4 раза (только по ставке), а в 3,5 раза. Таким образом, рентные платежи для украинских горно-обогатительных комбинатов составят, по предварительным расчетам, до 14 грн за тонну концентрата», - отметил в комментарии УНИАН заместитель директора по экономике и финансам металлургического комплекса компании «Донецксталь - металлургический завод» Владимир Шебанов.

Он также подчеркнул, что в законопроекте предполагалась ставка за недропользование в размере 10% от себестоимости концентрата, однако, в принятом документе был осуществлен более сбалансированный подход и ставку снизили до 5%.

Основной причиной повышения платы за недропользование, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, было приведение ее к существующему размеру в других странах, в частности России.

Действительно, принятая ставка рентной платы за недропользование в размере 5%, по словам экспертов, соответствует среднемировому уровню. Так, в США ставка составляет 2-5% от прибыли горнорудных компаний, Бразилии - 2% от дохода, ЮАР - от 0,5 до 7% от дохода, России - 4,8% от стоимости товарной продукции.

«По сравнению со странами – ведущими производителями железной руды, новый размер рентной платы за ее добычу выглядит не сильно обременительным, но и явно не либеральным», - сказал УНИАН руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Мартыненко.

Вместе с тем, по мнению Шебанова, более низкая ставка за добычу железной руды была одним из немногих преимуществ отечественных меткомбинатов перед российскими, что способствовало более гибкому ценообразованию на внешних рынках.

«Ранее действовавшая ставка давала конкурентные преимущества украинским металлургам, поскольку стоимость электроэнергии у нас 0,81 грн/кВт/ч, в России - 0,56 грн/кВт/ч, а природный газ для российских металлургов в марте был почти в 3,5 раза дешевле, чем у наших», - сказал эксперт.

Также изменениями в Налоговый кодекс были подняты рентные ставки за добычу коксующегося угля, который металлурги используют при выплавке чугуна после процесса коксования. Шебанов отметил, что ранее ставка по коксующемуся углю составляла 0,4% от его стоимости, но не менее 3,5 грн за тонну. Сейчас соответствующий размер ставки увеличен до 1,5%, что приведет к росту стоимости до 13-14 грн за тонну.

Цена вопроса

Железорудный концентрат, как и коксующийся уголь, добываются в Украине в значительных объемах несколькими большими промышленными группами. Львиная доля рентных плат за добычу железной руды приходится на крупнейшую украинскую горно-металлургическую группу компаний «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского, горнодобывающую компанию Ferrexpo, контролируемую Константином Жеваго, а также горнодобывающее подразделение меткомбината «АрселорМиттал Кривой Рог».

Согласно данным объединения «Металлургпром», за прошлый год украинские горнорудные предприятия добыли около 84 млн тонн железной руды, то есть, по старой ставке 3,64 грн за тонну продукции они уплатили в казну более 300 млн грн рентных платежей. В то же время, украинскими шахтами было поднято на-гора 23,7 млн тонн коксующегося угля, а это означает, что в госбюджет, согласно действующей на тот момент ставке, было перечислено около 80 млн грн.

Что касается новых рентных ставок, то в Ferrexpo подтвердили, что с апреля компания увеличила платежи на 1-2 доллара за тонну продукции. Вместе с тем, размеры новых перечислений в бюджет в компании не сообщают. «Что касается прогнозируемых затрат на 2014 год, то мы не делаем публичных оценок на этот счет, поскольку размер роялти рассчитывается от оборотов и, соответственно, зависит от спотовых цен на железную руду в течение года», - сообщили в пресс-службе Ferrexpo.

Другие игроки горно-металлургического комплекса пока воздерживаются от комментариев относительно повышенных рентных платежей в бюджет. Но эксперты подсчитали, что если крупные рудные и угольные предприятия в этом году не снизят темпов производства, то в бюджет будет перечислена более солидная сумма рентных отчислений, чем ранее.

При годовой добычи коксующегося угля в объеме 23,7 млн тонн, а также производстве 70 млн тонн железорудного концентрата, что соответствует размерам производства отечественных угольных и рудных предприятий в 2013 году, государство может дополнительно получить в бюджет более 1,3 млрд грн рентных платежей.

В частности, по концентрату платежи в годовом исчислении составят более 1 млрд грн, по коксующемуся углю - около 300 млн грн, а это - более чем втрое превышает сумму, перечисленную в казну в 2013 году.

Повышение налога: для кого критично?

Вполне очевидно: рост ставок за недропользование повысит себестоимость продукции рудных и угольных предприятий. В результате: незначительно может подорожать выплавка металла. Однако даже такое повышение является критичным для «Донецкстали».

«За счет роста ставок по железорудному сырью себестоимость чугуна в наших условиях может увеличиться до 20 грн/т, по коксующемуся углю - на 7 грн/т. В условиях жесткой конкуренции на рынках сбыта товарного чугуна у «Донецкстали» нет возможностей для увеличения цен реализации даже на эти 2-3 доллара, поэтому, работая в условиях отрицательной или близкой к нолю рентабельности по чугуну, мы не можем согласиться на рост цен закупки сырьевых ресурсов», - подчеркнул Шебанов.

Не исключено, что рудные и угольные предприятия, несмотря на рост ренты, не пойдут на повышение отпускных цен - чтобы сохранить спрос на свою продукцию. Меткомбинаты могут заменить подорожавшее отечественное сырье более дешевым импортным.

«Металлургический комплекс «Донецксталь» работает с поставщиками окатыша и кокса по согласованным рыночным ценам, рынок этот - конкурентен, поэтому нельзя однозначно утверждать, что рост себестоимости концентрата и угля приведет к росту цен на сырье. Вероятнее, рост затрат будет компенсирован за счет рентабельности сырьевиков», - отметил Шебанов.

Эксперты считают, что, уплачивая увеличенные размеры рентных платежей, компании, имеющие замкнутый цикл производства (сырье-готовая продукция) - как «Метинвест» и «АрселорМиттал Кривой Рог», могут лишь незначительно увеличить себестоимость металлопродукции, не потеряв при этом рынки сбыта.

«Мы ожидаем, что производственная себестоимость в результате повышения ставки не вырастет более чем на 2-3% для производителей железорудной продукции и на 0,5-1% - для вертикально интегрированных производителей стали Украины», - считает руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Мартыненко.

Однако есть компании, которые спокойно относятся к повышению отчисления в бюджет рентных платежей. К таковым относится ориентированная на экспорт Ferrexpo, владеющая двумя крупными украинскими горно-обогатительными комбинатами. Константин Жеваго в интервью отечественным СМИ заявил, что продукция предприятия - окатыши - имеет высокий спрос на внешних рынках, о чем свидетельствует 15% доля экспортированной продукции в Японию.

Гривня перекроет убытки

Сгладить «налоговый» удар по горно-металлургическому комплексу может гривня. А вернее, ее девальвация.

«Девальвация гривни для металлургии - очень хорошо. Если при цене заготовки 500 долл. за тонну до девальвации, 9 гривен за доллар она стоила 4500 гривен, а при 12 гривнях за доллар будет стоить 6000 гривен. Условно говоря, зарплаты не меняются, а выручка в гривневом эквиваленте значительно увеличивается», - подчеркнул директор госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир Власюк.

С его мнением согласен аналитик по металлургии инвестиционной компании Concorde Capital Роман Тополюк. «На данный момент очень глубокая девальвация гривни с лихвой перекрывает возможное удорожание от дополнительных платежей за недра», - сказал эксперт.

Александр Гречко (УНИАН)