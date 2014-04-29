Керри: США готовы ввести санкции против целых секторов экономики России

Государственный секретарь США Джон Керри подтвердил, что власти США находятся лишь в шаге от введения санкций в отношении целых секторов российской экономики, в том числе энергетического, финансового и оборонного. Об этом госсекретарь США заявил в ходе интервью после того, как администрация президента США Барака Обамы объявила о введении новых санкций в отношении России, сообщает The Wall Street Journal.

"Мы очень близки к этому. Если они (Россия, - ред.) продолжат идти тем же путем, именно к этому решению мы и придем", - заявил Керри, отвечая на вопрос журналистов о возможности введения санкций в отношении целых секторов экономики России, передает РБК-Украина.

Напомним, накануне власти США наложили санкции на семь российских должностных лиц и 17 компаний, связанных с высшим политическим руководством РФ. Отдел по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина внес в санкционный список новые имена: полномочного представителя президента России в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева, генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, вице-премьера Дмитрия Козака, директора Федеральной службы охраны Евгения Мурова, председателя комитета по международным делам Госдумы Алексея Пушкова, президента "Роснефти" Игоря Сечина, заместителя главы администрации президента РФ Вячеслава Володина.

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Добавленные в санкционный список юрлица - это многочисленные компании, подконтрольные бизнесмену Геннадию Тимченко, - ООО "Акваника" (производитель минеральной воды), "Авиа Групп" и "Авиа Групп Норд", "Сахатранс", пять компаний группы "Стройтрансгаз", железнодорожный оператор "Трансойл" и холдинг Volga Group; компании, подконтрольные братьям Ротенбергам, - СМП банк и Инвесткапиталбанк, "Стройгазмонтаж", а также дочерние структуры банка "Россия" - Собинбанк, лизинговая компания "Зест" и инвестиционная компания "Аброс".

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По словам пресс-секретаря Белого дома Джей Карни, санкции наложены из-за присоединения Крыма, которое США не признают, а также из-за позиции России по Украине. «С 17 апреля Россия не сделала ничего, чтобы соблюсти женевские обязательства, напротив, она устроила еще большую эскалацию кризиса», - заявил Карни, назвав «неоспоримой» причастность России к насилию на востоке Украины.

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