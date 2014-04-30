Реализация промпродукции в Украине за квартал снизилась на 1%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-марте 2014 года составил 273,213 млрд грн, что на 2,77 млрд грн, или на 1%, меньше показателя за аналогичный период 2013 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в отчетном периоде пришлось 62,4% всего объема реализации, составил 169,180 млрд грн, что на 1,6%, или на 2,789 млрд грн, меньше, чем годом ранее.

Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (23,4% общего объема) составил 63,631 млрд грн, что на 4,8%, или на 3,2 млрд грн, меньше объема за аналогичный период прошлого года.

В добывающей промышленности и разработке карьеров (13,6%) объем реализации составил 36,852 млрд грн, что на 9,4%, или на 3,175 млрд грн, больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Наибольший объем реализованной продукции приходится на Днепропетровскую область – 49,825 млрд грн, Донецкую область – 45,769 млрд грн, Киев – 18,882 млрд грн и Запорожскую область – 18,578 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-феврале 2014 года составил 170,306 млрд грн, что на 6,023 млрд грн, или на 3,4%, меньше объема за аналогичный период 2013 года.

В 2013 году объем реализации промпродукции в Украине составил 1,109 трлн грн, что на 6,787 млрд грн, или на 0,62%, больше объема 2012 года.

