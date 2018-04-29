Ферросплавная отрасль: что мешает инвестициям

Украинская ферросплавная отрасль является частью ключевой для экономики страны производственной сферы - металлургии. Крупнейшие производители ферросплавов - Запорожский, Стахановский и Никопольский заводы - в 1 квартале текущего года увеличили производство на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 260 тыс. тонн.

Небольшой объем производства в 1 квартале прошло года обусловлен остановкой Запорожского и Стахановского заводов с 1 декабря 2012 года по 1 марта 2013 года. Это напрямую связано с постоянным повышением цен на электроэнергию с 2010 года. А конкурентоспособность отечественных ферросплавов очень зависит от стоимости электроэнергии, которая занимает почти половину себестоимости сплавов. При этом электроэнергия за рубеж, как известно, продавалась значительно дешевле, чем отечественным предприятиям.

Выход из ситуации искали долго, решение было принято только в феврале 2013 года, когда был подписан меморандума о взаимопонимании между правительством и ферросплавными предприятиями. Согласно документу, Кабмин взял на себя обязательство снизить стоимость электроэнергии для Стахановского и Запорожского ферросплавных заводов почти на треть - до 64 долл./МВт, что позволило предприятиям в марте прошлого года возобновить производство.

Предвидя еще более тяжелые времена для отрасли в 2014 году, правительство согласилось продлить для ферросплавщиков срок предоставления электроэнергии по специальному тарифу. Кроме того, действие меморандума расширилось на еще два предприятия – Никопольский завод ферросплавов и Побужский ферроникелевый комбинат.

Есть ли льготы?

Ряд СМИ утверждают, что украинским ферросплавным предприятиям предоставлены так называемые льготы на электроэнергию, однако авторы публикаций, наверное, не вникают в суть технологического процесса и положения ферросплавной отрасли в мире. В большинстве стран для поддержания собственного производителя правительства определяют для предприятий индивидуальные тарифы, если в этом есть необходимость.

«В цивилизованных странах мира, как правило, предоставляют специальные тарифы на электроэнергию для объективно энергоемких предприятий – для производства ферросплавов и алюминия. А у нас, как правило, не предоставляют», - отмечает вице-президент Центра исследования корпоративных отношений (ЦИКО) Вячеслав Бутко.

По его словам, наглядным примером ошибочной государственной политики высоких цен на электроэнергию может служить ситуация с Запорожским алюминиевым комбинатом, который практически уничтожили, поскольку не понимали, что при производстве алюминия 60% его себестоимости объективно занимают расходы на электроэнергию. «Раньше там работали 7000 человек, а теперь 600, из которых большинство – охрана, в плане производства продукции предприятие уже не работает», - сказал Бутко.

Председатель правления Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ) Павел Кравченко сообщил, что предоставление правительством более низкой цены на электроэнергию позволило сохранить экономически важную для страны ферросплавную отрасль, а также обеспечить людей рабочими местами. Ведь на заводах трудится около 15 тысяч человек.

«Мы не получили льготы, мы дали обоснование, что у нас цена в 4 раза больше, чем у производителей других стран», - сказал он.

Но даже сейчас, покупая электроэнергию по 64 долл./МВт, украинские ферросплавные предприятия сильно проигрывают зарубежным конкурентам.

Выступая на ежегодной научно-технической конференции ферросплавщиков в Киеве, директор «Химико-металлургического института им. Абишева» (Казахстан) Манат Толымбеков подчеркнул: «В Кыргизстане на сегодня государством дана гарантия цены электроэнергии для ферросплавных предприятий в 10 долл./МВт».

На эти слова сразу же отреагировал присутствующий на конференции вице-президент ассоциации «Укрмет» Сергей Грищенко: «Нам о такой цене можно только мечтать. А поскольку львиная доля затрат в структуре себестоимости приходится именно на электроэнергию, тем самым наши ферросплавы в конкурентоспособности, конечно же, теряют».

Импорт вырос

Как результат происходящего - украинские металлургические комбинаты за последние несколько лет значительно увеличили импорт ферросплавов для выплавки стали.

Согласно данным Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), в докризисный период импорт ферросплавов не превышал 15-20 тыс. тонн в год, что соответствовало доле внутреннего потребления 5-7%. Начиная с 2009 года, импорт стал стремительно расти, по итогам прошлого года доля импортированных сплавов составила более половины – 54%.

Металлургическая отрасль еще не пришла «в чувство» после кризиса и вынуждена экономить на более дешевых импортных ферросплавах. И это при том, что качество украинских сплавов зачастую выше, чем заграничных. А это негативно сказывается на качестве украинской металлопродукции.

«Если бы цена электроэнергии, расходы на которую составляют основную часть в себестоимости ферросплавов, была ближе к экономически обоснованной, то украинские ферросплавы без особого труда выигрывали бы конкуренцию с импортными. Тогда украинские метпредприятия, покупая отечественные ферросплавы, могли бы производить металл более высокого качества», - пояснил Бутко.

«Мы бы очень хотели, чтобы основным потребителем украинских ферросплавов стал не внешний рынок как сегодня, а отечественная металлургическая промышленность», - подчеркнул вице-президент ассоциации «Укрмет».

При этом расход электроэнергии у отечественных ферросплавных предприятий на тонну выпускаемой продукции соответствует уровню лучших мировых производителей. «Затраты на электроэнергию при производстве ферросплавов формируются под влиянием двух факторов: норма расхода электроэнергии и стоимость электроэнергии. Если по первому из названных факторов отечественные ферросплавные предприятия, особенно Никопольский завод ферросплавов, близки к лучшим мировым производителям, то высокая цена электроэнергии в значительной степени нивелирует это преимущество», - отметил Бутко.

Грищенко напомнил, что украинский металлургический комплекс порядка 80% своей продукции отправляет на экспорт. По его мнению, в стране необходимо решить вопросы развития внутреннего рынка металлопродукции для обновления устаревшего транспорта, увеличения объемов строительства, наращивания отечественного машиностроения. А для этого необходим благоприятный инвестиционный климат.

Ограничение тормозит развитие

Предоставление специальной цены на электроэнергию лишь до конца 2014 года не дает возможности ферросплавным предприятиям привлекать средства для модернизации производства – неизвестно, будет ли продлен меморандум, и каким будет тариф в будущем?

«Чтобы развиваться (ферросплавным предприятиям - УНИАН), мы должны иметь возможность выполнять программы модернизации производства. В рамках ближайшего будущего предприятия должны иметь цену хотя бы 5 центов (50 долл./МВт - УНИАН) сроком на 5 лет, и только тогда можно говорить об инвестициях», - подчеркнул исполнительный директор УкрФА Сергей Кудрявцев.

По его словам, у предприятий есть планы и стратегии развития, однако при нынешней цене на электроэнергию на уровне 64 долл./МВт, а также неопределенности на будущее реализация инвестиционных программ под вопросом.

С его мнением согласен Бутко: «Когда горизонт планирования по цене на электроэнергию максимум год, а реализация инвестиционных проектов занимает пять, семь, а порой и десять лет, то очень сложно говорить о привлечении инвестиций и осуществлении проектов по модернизации, техническому перевооружению».

Он считает, что ферросплавщики аргументировано предлагали предусмотреть в меморандуме цену электроэнергии на уровне 50 долл./МВт, что создает возможность внедрять программы развития ферросплавных заводов, а при нынешней стоимости предприятия работают на пределе рентабельности.

Это подтвердил и председатель правления ЗЗФ. По его словам, из-за неясности с тарифом на электроэнергию в следующем году предприятие не выйдет на полную загрузку, уже сейчас почти треть мощностей простаивает.

«Мы работаем практически на пределе наших потенциальных производственных возможностей, которые хоть как-то позволяют конкурировать. Если мы говорим о развитии и модернизации, именно о том, чтобы выходить на конкурентоспособный уровень на рынках, то цену (на электроэнергию - УНИАН) нужно установить ту, которая близка к нашим конкурентам».

По словам Кравченко, акционеры готовы инвестировать средства в предприятие, но для этого им необходимо знать, какой будет цена электроэнергии для завода в ближайшие несколько лет. К примеру, в Норвегии ферросплавщики знают, каким будет тариф в течение 10 лет, а это благоприятно сказывается на реализации долгосрочных проектов по модернизации и планированию.

Снижение цены на электроэнергию до экономически обоснованной, а также фиксация тарифа на несколько лет позволит полностью загрузить мощности ферросплавных заводов. В результате, выиграет и государство в лице госпредприятия «Энергорынок», на счета которого пойдут дополнительные средства, а заводы смогут повысить конкурентоспособность продукции и инвестировать средства в модернизацию производства и внедрение новых технологий.

Александр Гречко (УНИАН)