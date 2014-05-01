В Британии индекс PMI достиг максимума за 5 месяцев

Согласно данным Markit индекс менеджеров закупок в апреле вырос до пятимесячного максимума – 57,3 пункта, в марте индекс достигал отметки 55,8 пункта, пишут Вести.ru.

Аналитики ожидали роста показателя лишь до 55,3 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост в секторе.

"Рост производства продолжил увеличиваться с начала 2014 года, причем в апреле он ускорился до высоких уровней, что является одним из самых позитивных сигналов за последние два десятилетия", - заявил Роб Добсон, главный экономист Markit.

По прогнозам торгово-промышленной палаты Великобритании, экономика страны в 2014 г. будет расти самыми быстрыми темпами за последние семь лет. Согласно прогнозу ведомства в следующем году экономика Великобритании прибавит 2,7%. Напомним, что еще в августе ожидания были менее оптимистичными: прогнозировался рост на 2,2%.

Пиковые значения производства должны быть пройдены во второй половине года - спустя 6 лет с начала финансового кризиса.

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