Деловая активность в промсекторе России падает шестой месяц подряд

Уровень деловой активности в российской обрабатывающей промышленности в апреле вновь отразил падение, свидетельствуют данные опережающего индекса менеджеров по закупкам (PMI). На протяжении месяца снижались все ключевые составляющие индекса, включая объемы производства, новые заказы на внутреннем рынке и из-за рубежа, занятость и закупочную активность, тогда как по закупочным ценам и стоимости готовой продукции, напротив, был зафиксирован рекордный рост.

Читайте такжеВ РФ признали, что падение экономики страны будет затяжным

Индекс менеджеров по закупкам PMI в российской обрабатывающей промышленности, рассчитываемый Markit Economics по заказу HSBC, составил в апреле 48,5 пункта против 48,3 пункта месяцем ранее. Значение индекса остается ниже отметки 50 пунктов, отделяющей рост от снижения, уже на протяжении полугода, пишет «Коммерсантъ».

Среди основных причин снижения индикатора — падение числа новых заказов, особенно из-за рубежа, которое, в свою очередь, привело к сокращению промвыпуска начиная с января текущего года. Продолжила снижаться и занятость — эта тенденция фиксируется уже на протяжении десяти месяцев. Опрошенные компании также отмечают сокращение объема закупок и задержки импортных поставок на фоне усиления инфляционного давления на экономику. Из-за ослабления рубля цены на сырье и комплектующие в апреле продолжили расти, а прирост стоимости готовой продукции, несмотря на ослабление спроса, стал рекордным за последние три года, говорится в совместном отчете Markit и HSBC.

Читайте такжеИнвесторы снова выводят деньги из ориентированных на РФ фондов

«Повышение цен может дополнительно ударить по промвыпуску, а увеличение запасов готовой продукции, зафиксированное в апреле производителями потребительских товаров, указывает на дальнейшее сокращение объема производства в этом секторе»,— предупреждает главный экономист HSBC по России и странам СНГ Александр Морозов.