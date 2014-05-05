КамАЗ продал свой украинский бизнес

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей группа КамАЗ продала своему зарубежному партнеру бизнес по продаже и сервису грузовых автомобилей в Украине.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром", КамАЗ принял решение о продаже украинского бизнеса из-за неопределенности в экономической и политической ситуации в стране и падения курса гривни, что привело к снижению ликвидности и трудностям с привлечением заимствований.

Доля КамАЗа на рынке продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в марте составила 6%.

При этом "Укравтопром" не приводит данные по сумме сделки.

В сообщении сказано, что на конец 2013 года сумма балансовых активов группы, подверженных рискам из-за нестабильной ситуации в Украине, составила около 760 млн рублей. В результате сделки группа признала доход в размере 58 млн рублей.

Справка УНИАН. Группа КамАЗ - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. КамАЗ занимает 16-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и восьмое место в мире по объему выпуска дизельных двигателей. В состав группы входят 11 крупных заводов и подразделений вспомогательного цикла. По итогам 2013 года продажи компании составили 43 800 грузовиков. Из них на экспорт было отправлено 5 700 единиц, в том числе 700 штук – в Украину.

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