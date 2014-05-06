Горно-металлургический комплекс в апреле получил 2,7 млрд гривень возмещений по НДС

Предприятия горно-металлургического комплекса в апреле 2014 года получили 2,660 млрд грн возмещений налога на добавленную стоимость, говорится в сообщении Федерации металлургов Украины.

Согласно сообщению, объем возмещения НДС предприятиям горно-металлургического комплекса в апреле составил 63,4% от общего возмещения НДС предприятиям и организациям Украины.

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Наибольший объем возмещений получили предприятия Донецкой области - 1,892 млрд грн, а также Днепропетровской области - 472,7 млн грн.

Предприятиям ГМК Запорожской, Полтавской и Одесской областей в апреле было возмещено 295 млн грн налога на добавленную стоимость.

Как сообщал УНИАН, объем возмещений НДС предприятиям и организациям Украины в апреле составил 4,19 млрд грн. Возмещения получили предприятия всех регионов страны, за исключением Крыма.

В целом по Украине объем возмещений налога на добавленную стоимость предпринимателям Украины в 1-м квартале текущего года составил 8,9 млрд грн.