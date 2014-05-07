«Мотор Сич» ведет переговоры о сборке вертолетов в Польше - СМИ

Одно из ведущих в Украине предприятий по выпуску авиационных двигателей "Мотор Сич" начало переговоры о монтаже вертолетов в Польше, что может стать началом для создания в этой стране производственной базы для украинской армии.

Об этом сегодня пишет польская Gazeta Dziennik Prawna cо ссылкой на свои источники.

"Авиагигант с нашей восточной границы - "Мотор Сич" - ведет переговоры с PZL Swidnik по монтажу вертолетов Ми-2 и «Сокол». Возможно также сотрудничество в других сферах оборонной отрасли", - отмечает газета.

По ее данным, стороны уже договорились о создании рабочих групп, которые проанализируют экономическую выгоду такого сотрудничества, в то же время, компании отказываются от предоставления более подробной информации на эту тему.

Газета отмечает, что сотрудничество между компаниями может иметь политическое значение.

"Украина, которая сейчас пребывает в конфликте с Россией, таким образом, частично начала бы создавать на нашей территории производственную базу для своей армии. Потому что к сотрудничеству могут быть привлечены другие компании, в частности, ITWL или WZL-1. В результате сотрудничество может расшириться также на модернизацию вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-24 или SWS-3", - пишет издание.

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Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.