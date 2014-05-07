Мировое производство стали в этом году может вырасти на 3% - эксперт

Производство стали в мире в 2014 году может увеличиться на 3% по сравнению с 2013 годом до 1,655 млрд тонн благодаря наращиванию выплавки в Китае, говорится в прогнозе независимого поставщика информации на металлургическом рынке - британской компании MEPS.

Согласно прогнозу, производство стали в ЕС впервые за 2 года покажет положительную динамику и увеличится на 2,6% по сравнению с 2013 годом — до 170 млн тонн.

Ожидается, что в странах СНГ выплавка составит 108,5 млн тонн, что несколько меньше, чем годом ранее. Производство стали в Южной Америке увеличится на 1,5% - до 46,7 млн тонн, Африке - на 3,1% - до 16,5 млн тонн, а на Ближнем Востоке составит 27,4 млн тонн.

Производство стали в Азии в этом году может составить более 1,1 млрд тонн, что на 3,7% больше, чем в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, украинские металлурги по итогам 2013 года сократили производство стали на 0,5% по сравнению с 2012 годом - до 32,8 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции.

Согласно данным Государственной службы статистики, по итогам 2013 года в Украине производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 6,1% по сравнению с 2012 годом - до 16,066 млн тонн. Также за этот период было произведено 17,104 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 4,4% больше показателя за 2012 год.