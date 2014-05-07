Яценюк хочет загрузить предприятия Восточной Украины госзаказами

Кабинет министров Украины обязан загрузить государственные предприятия на Восточной Украине государственными заказами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выездного заседания Кабмина, которое проходит в Харькове, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

“Нам необходимо загрузить наши предприятия государственными заказами. Прежде всего это касается предприятий на Восточной Украине”, - сказал Яценюк.

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По его словам, в первую очередь правительство должно обратить внимание на предприятия Восточной Украины, поскольку они ориентированы на рынок России, которая и дальше продолжит “закручивать гайки”. Премьер подчеркнул, что предприятия Восточной Украины “должны услышать, что правительство будет заказывать”.

По его словам, государственные заказы должны получить предприятия военно-промышленного комплекса, инфраструктуры, транспорта и машиностроения.

Яценюк также добавил, что Харьковский завод имени Малышева, который производит бронетехнику, должен в ближайшее время получить государственные заказы. Он дал поручение провести встречу с руководством предприятия и определиться, что государство может заказать на заводе им. Малышева. Яценюк отметил, что профильные руководители также должны выявить внешние рынки, которые готовы приобрести продукцию завода им. Малышева. Ответственные лица в течение 10 дней обязаны доложить о результате этих встреч.

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» – крупнейший производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро по моторостроению предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая находится на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники.

"Завод им. Малышева" входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".

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