"Стирол" приостанавливает производство из-за ситуации в регионе

Концерн "Стирол" временно приостанавливает производство. Такое решение было принято в связи с критической ситуацией, которая существует сейчас в Донецкой области и, в частности, в Горловке, для безопасности сотрудников ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» и всех жителей региона.

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Приостановлен выпуск аммиака и его производных: карбамида, селитры и КАС. Также полностью освобождено аммиакохранилище, на предприятии выработан весь аммиак, сообщается на сайте ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ».

Весь персонал предприятия будет работать в штатном режиме. Будут проводиться диагностика и ремонт коммуникаций, ремонт динамического и статического оборудования, плановые ремонты.

Учебный центр концерна СТИРОЛ OSTCHEM в это время будет работать в интенсивном режиме, максимально охватив всех стироловцев, которые должны пройти курсы повышения квалификации.

На время вынужденного простоя заработная плата всех сотрудников будет сохранена в полном объеме, никто не будет отправлен в отпуск за свой счет, рабочая неделя останется без изменений.

Справка УНИАН. Концерн Стирол» (г. Горловка, Донецкая область) основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group входят четыре производителя минеральных удобрений азотной группы – ОАО «Ривнеазот», ПАО «Концерн «Стирол», ЗАО «Таджиказот» в Таджикистане и АО «Нитроферт» в Эстонии.

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