Еще одно предприятие Фирташа приостанавливает работу из-за ситуации в регионе

Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.), входящее в холдинг Ostchem Group украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, вслед за входящим в тот же холдинг "Концерном Стирол" (Горловка, Донецкая обл.) приостановило все крупнотоннажное производство из-за угрозы безопасности сотрудникам предприятия в связи с неспокойной обстановкой в регионе.

Как сообщила пресс-служба концерна, временно приостановлен выпуск аммиака, карбамида, углеаммонийных солей и другой продукции, освобождается аммиакохранилище.

В сообщении сказано, что во время вынужденного простоя персонал предприятия будет проводить диагностику и ремонт коммуникаций и оборудования, покраску оборудования, реконструкцию дорог, зданий и сооружений. Также, пока предприятие не производит продукцию, сотрудники смогут повысить квалификацию и обучиться смежным профессиям в учебном центре «Азота».

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По данным пресс-службы, весь персонал предприятия будет работать в штатном режиме, а заработная плата будет сохранена в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников. В частности, террористы полностью захватили власть в Славянске (Донецкая обл.).

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

2 мая в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Справка УНИАН. Северодонецкое объединение «Азот» было введено в эксплуатацию в 1951 году. На «Азоте» работает около 8,7 тыс. человек. Завод является одним из ведущих предприятий химической отрасли Украины и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, калиевая и натриевая селитра), органических спиртов и кислот (уксусная кислота, метанол, формалин, спирт поливиниловый, смола карбамидоформальдегидная), товаров бытовой химии, изделий из полимеров и полимерных пленок (полимерная продукция, мешки, пленка, бытовая химия), строительных товаров (грунтовка, шпатлевка, краска).

Предприятие входит в группу компаний Ostсhem – управляющую компанию, которая координирует предприятия азотной химии Group DF.

Крупнейшим конечным акционером «Северодонецкого объединения «Азот» является глава Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.

Северодонецкое объединение «Азот» по итогам 2013 года сократило чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 14% - до 1,922 млрд грн.

В 2013 году Ostchem инвестировал в объединение почти 150 млн грн, хотя сначала планировалось инвестировать в предприятие 450-500 млн грн.

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