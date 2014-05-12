Washington Post рассказал о зависимости российской армии от украинских заводов

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные Royal United Services Institute, передает Левий берег.

В частности, издание упоминает запорожский завод "Мотор Сич", который является ведущим производителем двигателей для транспортных самолетов и военных вертолетов. Без мощностей предприятия у России возникнут проблемы с обеспечением своей техники двигателями.

В Харькове изготовляют системы управления для российских баллистических ракет и сами ракеты, в Днепропетровске - тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты, в Николаеве - 60% оснащения военных кораблей России.

Кроме того, в Желтых Водах добывают около 20% всего урана, который потребляется ядерной промышленностью РФ.

