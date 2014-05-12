Кабмин приостановил финансирование отечественной промышленности

Кабинет министров Украины временно приостановил финансирование капитальных расходов отечественной промышленности с целью сохранения существующих социальных программ, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на заявление министра экономразвития Павла Шереметы.

“В течение следующих шести месяцев государство не сможет финансировать производство. Мы обрезали это финансирование, чтобы не сокращать все социальные программы”, - цитирует пресс-служба Шеремету.

По его словам, правительство будет и в дальнейшем поддерживать отечественных производителей путем создания благоприятного инвестиционного климата в Украине, что позволит привлечь средства частных инвесторов.

“Если создать хороший инвестиционный план, хорошую картинку инвестиционных возможностей в стране, мы можем предлагать эти возможности частным инвесторам из всех стран мира, в том числе, и с Украины. Нужно привлекать частный капитал максимально”, - подчеркнул Шеремета.

Министр считает, что одним из инструментов для привлечения частных инвестиций должны стать государственные гарантии, но очень важно, чтобы правительство обеспечило максимальную их прозрачность.

Как сообщал УНИАН, в феврале премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил новому правительству ввести самую жесткую систему контроля бюджетных расходов. Уже в марте Кабинет министров в рамках внедрения режима максимальной экономии государственных расходов принял решение приостановить финансирование более 40 госпрограмм и 80 госпроектов, которые требовали бюджетного финансирования в общем объеме порядка 48 млрд грн. Кроме того, правительство планировало сократить порядка 10% всех государственных служащих, что составило бы бюджетную экономию в объеме 635,5 млн грн.

30 апреля министр экономразвития Павел Шеремета заявил, что Кабмин намерен постепенно сокращать государственный сектор экономики и стимулировать развитие частного бизнеса как более конкурентоспособного.