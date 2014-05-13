Крюковский вагзавод уменьшил выпуск грузовых вагонов на 80%

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-апреле уменьшил выпуск грузовых вагонов на 80% или на 1938 вагонов по сравнению с январем-апреле 2013 года – до 461 единицы, говорится в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, завод в январе-апреле не произвел ни одного пассажирского вагона.

С начала года предприятие работало 2-3 дня в неделю.

Как сообщал УНИАН, Россия в сентябре прошлого года приостановила для Крюковского вагоностроительного завода действие сертификата на грузовые вагоны, а в октябре частично возобновила действие некоторых сертификатов на вагоны для сыпучих грузов модели 19-7016, полувагонов модели 12-783, вагоны крытые и др.

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Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци".

Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых. Крюковский вагоностроительный завод в 2013 году уменьшил выпуск грузовых вагонов на 48% - до 5 316 шт., а пассажирских увеличил на 7,2% - до 74 шт.

