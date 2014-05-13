Украина увеличила производство автомобилей на 86%

Украина в январе-апреле 2014 года увеличила производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 86% - до 18 844 единиц, говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

По данным ассоциации, производство легковых автомобилей в январе-апреле т.г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 93% - до 18 030 штук, а коммерческих - на 51% - до 541 единицы. Производство автобусов в отчётном периоде упало на 39% - до 273 штук, сообщает «Укравтопром».

Согласно сообщению, производство легковых автомобилей в апреле 2014 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52% - до 4 411 единиц, а производство коммерческих автомобилей увеличилось на 24% - до 140 единиц, в то время как производство автобусов сократилось на 9% - до 137 единиц.

Вместе с тем, в апреле по сравнению с мартом текущего года производство легковых автомобилей снизилось на 17%, коммерческих авто - снизилось на 8%, а производство автобусов увеличилось почти в три раза.

По данным «Укравтопрома», лидирующая позиция в январе-апреле в легковом сегменте украинского автопрома досталась Запорожскому автомобилестроительному заводу, который изготовил 8 045 легковых автомобилей.

Лидером по производству коммерческих автомобилей за первые четыре месяца года стал кременчугский "АвтоКрАЗ", который произвел 282 авто.

Наибольшее количество автобусов в январе-апреле выпустил завод "Часовоярские автобусы" – 73 автобуса.

Читайте такжеВ Украине сократились продажи новых автомобилей и автобусов

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

