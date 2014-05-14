Франция из-за санкций может отказаться продавать России военные корабли

Франция не исключает пересмотра соглашения о продаже России военных кораблей. Такое предположение в интервью CNN озвучил министр иностранных дел Лоран Фабиус, который прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с госсекретарем США Джоном Керри, переадет lenta.ru.

Контракт на строительство вертолетоносцев «Мистраль» был заключен до того, как разразился украинский кризис, в ходе которого западные страны ввели ряд санкций против российских должностных лиц и коммерческих учреждений.

На вопрос, будет ли Франция на той же стороне, что и США, Фабиус ответил: «Думаю, да, при условии, что каждый понесет те же издержки». «Это санкции против России, а не Европы. Давайте не будем это забывать», — сказал он.

Ранее Франция заявляла, что до октября не намерена пересматривать условия поставки двух вертолетоносцев «Мистраль». По утверждению французских дипломатических источников, отмена сделки нанесет больше вреда Парижу, нежели Москве, сообщает Reuters.

«У нас правило: когда есть контракт, он будет реализован, — сказал Фабиус. — Решение будет принято в октябре этого года».

Россия в свою очередь обещает предъявить Франции серьезные штрафные санкции, если последняя откажется от строительства для российского ВМФ вертолетоносцев «Мистраль».

Контракт о поставке ВМФ России двух французских вертолетоносцев «Мистраль» был подписан в 2011 году, его сумма составляет более миллиарда долларов. Первый корабль «Владивосток» будет поставлен в Россию в октябре 2014 года, а второй — «Севастополь» — пополнит Черноморский флот в Крыму в 2015 году.



