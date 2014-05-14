Cуд отменил банкротство Николаевского судозавода "Океан"

Высший хозяйственный суд Украины отменил постановление хозяйственного суда Николаевской области от 1 ноября 2013 года о признании ОАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» банкротом и открытии ликвидационной процедуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации, соответствующее постановление принято 13 мая.

Кроме того, в производстве хозяйственного суда Николаевской области находится жалоба на действия ликвидатора завода «Океан» арбитражного управляющего Николая Хайло.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября Хозяйственный суд Николаевской области признал публичное акционерное общество "Николаевский судостроительный завод "Океан" банкротом и открыл ликвидационную процедуру.

В деле значится 74 кредитора завода.

Ранее в 2012-2013 годах партнеры ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» неоднократно обращались в хозяйственный суд Николаевской области с требованием о признании его банкротом.

В сентябре 2012 года Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству и Николаевской областной государственной администрации принять меры по решению проблем "Николаевского судостроительного завода «Океан» в частности, оказать помощь в поиске заказов, восстановлении объемов производства, погашении долгов по зарплате.

Справка УНИАН. Николаевский судостроительный завод "Океан", который был основан в 1951 году, сейчас является публичным акционерным обществом и специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

Предприятие расположено в южной части города Николаева на левом берегу реки Южный Буг с открытым выходом к Черному морю. За свою 60-летнюю историю на верфи построено более 400 технически сложных судов общим дедвейтом более 4 млн тонн. В настоящее время, помимо реализации проекта с компанией Vestas, завод «Океан» выполняет ремонтные работы крупнейшего в Европе речного плавучего крана «Захарий» и осуществляет портовую деятельность.

Компания Vestas основана в 1898 году, с 1980 года начала серийное производство ветрогенераторов, является старейшим в мире производителем ветротурбин. Vestas работает в 66 странах мира.