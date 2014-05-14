Путин хочет делать оружие в России без иностранных партнеров

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на совещании о выполнении государственного оборонного заказа, где обсуждались, в частности, вопросы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«Мы уже с руководством правительства обсуждали это – несмотря на то, что это будет связано с небольшими дополнительными средствами, которые нужно будет выделять на решение проблем импортозамещения, в конечном итоге это процесс правильный. И мы должны сделать всё для того, чтобы всё, что используется оборонно-промышленным комплексом, всё, в чём нуждается оборонно-промышленный комплекс России, – всё это производилось на нашей территории, и чтобы мы ни от кого не зависели ни по одному из направлений переоснащения армии и флота на новую систему вооружений», - сказал Путин.

Он отметил, что правительство должно было посчитать, сколько нужно дополнительных ресурсов на внедрение импортозамещающих программ и в какие сроки они могут быть реализованы.

«Уверен, что это пойдёт на пользу самой промышленности, и нужно будет соответствующим образом скорректировать работу наших научных школ», - добавил Путин.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Путин заявил, что Россия за 1,5-2,5 года сможет отказаться от сотрудничества с Украиной в сфере производства оружия, но надеется, что этого не произойдет.

«Кооперация с украинскими партнерами в области ОПК имеет большое значение для российского ОПК и решающее, ключевое для украинского. В чем разница? Разница в том, что Россия и ее ОПК в состоянии и по финансовым соображениям, и по технологическому уровню осуществить импортозамещение. Это потребует от нас дополнительных денег и времени - по разным видам продукции - от 1,5 до 2,5 лет», - сказал Путин.

При этом Путин убежден, что в случае отказа от кооперации украинский ОПК попадет в «катастрофическое» положение.

25 апреля Путин назвал Украину многолетним и надежным партнером в сфере военно-технического сотрудничества, которая не сможет производить оружие без РФ. По его словам, в условиях острого кризиса государства украинская оборонная промышленность практически лишена государственной поддержки. Он заявил, что две трети её предприятий-смежников находятся в России.

9 апреля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на совещании с Путиным сообщил, Россия готова отказаться от кооперации с Украиной.

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«Серьезной зависимости у нашей страны по поставкам товаров из Украины нет. Если будут приняты какие-то ограничительные меры с украинской стороны, то наши предприятия смогут полностью заместить производство своей номенклатурой по кооперации», - сказал Мантуров.

Напомним, в марте Россия аннексировала украинский Крым.

Вследствие этого США, ЕС, Канада, Япония ввели санкции в отношении РФ. Однако Россия не прекратила попыток дестабилизировать ситуацию на юго-востоке Украины и стянула на границу с Украиной войска.