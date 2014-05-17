Российский металлургический гигант «Мечел» предупредил о риске дефолта

Российский металлургический гигант «Мечел» предупредил инвесторов о риске дефолта в случае сокращения ликвидности банковской системы России из-за политического кризиса в Украине, следует из материалов компании, передает ИТАР-ТАСС.

"Мечел" отмечает, что в последнее время замедление темпов роста экономики России, а также события в Украине и в Крыму "добавляют фактор неопределенности в возможности российских банков обеспечить достаточную ликвидность для российских компаний".

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"В такой обстановке, если российские банки и финансовые институты окажутся не способны продолжить процесс рефинансирования нашей долговой нагрузки и финансирования потребностей в капитале, мы можем оказаться не способны диверсифицировать источники финансирования и допустить дефолт по долгу, что оказало бы значительный эффект на бизнес, финансовое состояние, операционные результаты и перспективы", - указано в материалах "Мечела", направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

С начала 2014 года чистый долг "Мечела" по состоянию на 30 апреля сократился на $560 млн, достигнув $8,6 млрд.

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По состоянию на 31 декабря 2013 года общий долг "Мечела" составлял $9 млрд, а чистый долг - $8,7 млрд против $9,1 млрд на конец 2012 года.

Около 68% от общего долга компании приходится на кредиты в российских банках, 25% - на кредиты иностранных банков, 7% - на облигации.

Около 51% общего долга номинировано в рублях, 42% - в долларах, 7% - в евро.

В конце февраля старший вице-президент ОАО "Мечел" по финансам Станислава Площенко сообщил, что "Мечел" ведет переговоры о рефинансировании задолженности до конца 2014 года в размере около $1 млрд, из которых около $500 млн приходится на погашение кредитов ВТБ, оставшаяся половина - на несколько небольших кредитных линий.

15 мая стало известно, что "Мечел" рефинансировал кредит ВТБ на 40 млрд руб.

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Среди основных кредиторов "Мечела" - три крупнейших российских банка: Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также большое количество западных банков, которые участвовали в синдикатах и клубных сделках.

Группа "Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Игорю Зюзину принадлежит 66,76% акций, остальным менеджерам - около 1%.



