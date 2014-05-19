Металлурги за квартал нарастили убытки в 4 раза

Металлургическая отрасль Украины по итогам января-марта нарастила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с 1 кварталом 2013 года в 4 раза, или на 9,6 млрд грн - до 12,7 млрд грн. Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

«Значительный рост убытков (около 9 млрд грн) произошел из-за потерь от курсовой разницы при переоценке валютных заемных средств и процентов по ним», - говорится в сообщении.

По данным «Металлургпрома», чистый доход (выручка) метпредприятий от реализации продукции за 1 квартал уменьшился на 1,6% (на 0,4 млрд грн) и составил 36,1 млрд грн. При этом, отмечает «Металлургпром», объем реализации продукции в натуральном выражении снизился на 8%, а цены на прокат черных металлов в среднем выросли на 3%.

Убытки от операционной деятельности составили 1,5 млрд грн против 2,1 млрд грн в 1 квартале 2013 года.

Рентабельность операционной деятельности за январь-март 2014 года составила «минус» 3,71% против «минус» 5,25% по итогам аналогичного периода прошлого года.

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По информации «Металлургпрома», стоимость электроэнергии в 1 квартале выросла на 8,4%, кокса – на 2%. При этом наблюдалось снижение цен на металлолом на 2,5% и природный газ – на 10%. В среднем материальные затраты на производство металлопродукции за отчетный период выросли на 7%.

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Как сообщал УНИАН, металлургическая отрасль Украины по итогам 2013 года сократила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с 2012 годом на 22,3%, или на 3,5 млрд грн - до 12,2 млрд грн, отрицательная рентабельность реализованной продукции составила «минус» 9,1% против 9,8% за 2012 год.

