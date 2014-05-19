Стахановский ферросплавный завод возобновил работу

Крупный украинский производитель ферросплавов - Стахановский завод ферросплавов (СЗФ, Луганская обл.), остановивший работу 18 мая после выведения из строя трансформаторов подстанции «Алмазная» неизвестными лицами, в тот же день восстановил электроснабжение.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Сергей Кудрявцев.

«Вчера в 3 часа дня завод возобновил работу», - сказал Кудрявцев.

По его словам, предприятие подключилось к другой работающей подстанции, а энергоснабжение отсутствовало около 11 часов.

«Сейчас в работе находится 5 печей», - добавил исполнительный директор «УкрФА», отметив, что до остановки в работе находилось 6 печей.

Кудрявцев сообщил, что возобновить производство на шестой печи можно будет только после ремонта поврежденной подстанции «Алмазная».

Ранее сообщалось, что ночью 18 мая группа вооруженных людей ворвалась на территорию подстанции «Алмазная» и обстреляла из автоматов два трансформатора, в результате чего СЗФ был обесточен, из-за чего остановилось производство на шести печах.

Справка УНИАН. Стахановский завод ферросплавов (Луганская обл.) производит ферромарганец, ферросиликомарганец и ферросилиций. Среднегодовая производственная мощность завода составляет 220 тыс. тонн ферросплавов.

В 2013 году завод сократил суммарный выпуск продукции на 9,4% по сравнению с 2012 годом - до 152,9 тыс. тонн.

