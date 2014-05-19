Стахановский ферросплавный завод возобновил работу
Стахановский завод ферросплавов восстановил электроснабжение - УкрФА
Крупный украинский производитель ферросплавов - Стахановский завод ферросплавов (СЗФ, Луганская обл.), остановивший работу 18 мая после выведения из строя трансформаторов подстанции «Алмазная» неизвестными лицами, в тот же день восстановил электроснабжение.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Сергей Кудрявцев.
«Вчера в 3 часа дня завод возобновил работу», - сказал Кудрявцев.
По его словам, предприятие подключилось к другой работающей подстанции, а энергоснабжение отсутствовало около 11 часов.
«Сейчас в работе находится 5 печей», - добавил исполнительный директор «УкрФА», отметив, что до остановки в работе находилось 6 печей.
Кудрявцев сообщил, что возобновить производство на шестой печи можно будет только после ремонта поврежденной подстанции «Алмазная».
Ранее сообщалось, что ночью 18 мая группа вооруженных людей ворвалась на территорию подстанции «Алмазная» и обстреляла из автоматов два трансформатора, в результате чего СЗФ был обесточен, из-за чего остановилось производство на шести печах.
Справка УНИАН. Стахановский завод ферросплавов (Луганская обл.) производит ферромарганец, ферросиликомарганец и ферросилиций. Среднегодовая производственная мощность завода составляет 220 тыс. тонн ферросплавов.
В 2013 году завод сократил суммарный выпуск продукции на 9,4% по сравнению с 2012 годом - до 152,9 тыс. тонн.